Fürstentum Liechtenstein

Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?"

Vaduz (ots)

Das Amt für Berufsbildung und Berufsberatung lädt zur Informationsveranstaltung "Weiter zur Schule?" ein.

- Vertreter nachfolgender regionaler Schulen präsentieren ihr Angebot: - Liechtensteinisches Gymnasium, Vaduz - Privatschule formatio, Triesen - Kantonsschule Sargans (Fachmittelschule FMS, Wirtschaftsmittelschule WMS,Informatikmittelschule IMS) - MPA Berufs- und Handelsschule, Buchs - Swiss School of Tourism and Hospitality, Passugg - Weiterführende Schulen in Vorarlberg

Die Informationsveranstaltung findet am Mittwoch, 29. Januar 2020, um 18:00 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BIZ) im Postgebäude in Schaan statt.

Um telefonische Anmeldung unter 236 72 00 wird gebeten.

Kontakt:

Amt für Berufsbildung und Berufsberatung

Martina Moosmann

T +423 236 72 07