ikr: Snowcamp: J+S Schneesportlager für Jugendliche vom 24. bis 28. Februar 2020 in Tschagguns

Unser diesjähriges Snowcamp findet in Tschagguns statt. Das beliebte Lager wird von der Stabsstelle für Sport in Zusammenarbeit mit kompetenten Leiterinnen und Leitern durchgeführt. Die abwechslungsreiche Woche beinhaltet den Besuch mehrerer Skigebiete und das Ausprobieren diverser Sportarten: Skifahren, Snowboarden, Schlitteln, Eislaufen und vieles mehr. Im Vordergrund steht Spass, Sport und das gemeinschaftliche Lagerleben. Dank der liechtensteinischen Sportförderung kann die Teilnahme am Snowcamp preiswert angeboten werden.

Organisation und Anmeldung

Teilnehmer

In Liechtenstein wohnhafte Jugendliche 12 - 17 Jahren

Kosten

CHF 250. - inkl. Unterkunft, Vollpension in Gruppenunterkünften, geleiteter Schneesportunterricht und Ski-Billet.

Unterkunft

Vorarlberger Schulsport-Zentrum Tschagguns

Sportarten

Hauptsportarten: Skifahren, Snowboarden

Rahmenprogramm

Ausgleichssportarten: Schlitteln, Eislaufen, etc.

Voraussetzung

Freude am Schneesport und am Lagerleben.

Das Sportprogramm findet in niveaugerechten Gruppen - kein Anfängerunterricht - von 5 bis 8 Jugendlichen statt. Die komplette Ski- oder Snowboardausrüstung inklusive Helm muss selbst mitgebracht werden.

Anmelden können Sie sich unter www.ssp.llv.li / Sportangebote / Jugendcamps / Snowcamp oder per E-Mail sport.ssp@llv.li oder Tel.: 236 63 30

Kontakt:

Stabstelle für Sport

Jürgen Tömördy

T +423 236 63 31