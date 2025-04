aha! Allergiezentrum Schweiz / aha! Centre d'Allergie Suisse

Jahresbericht 2024 | Rapport annuel 2024 | Rapporto annuale 2024

Bild-Infos

Download

Seit kurzem ist unser Jahresbericht 2024 online. In dieser digitalen Form erscheint er zum ersten Mal. (...)

Notre rapport annuel 2024 est en ligne depuis peu. C'est la première fois qu'il est publié sous cette forme numérique. (...)

Il nostro rapporto annuale 2024 è da poco online. Pubblicato per la prima volta in questa forma digitale. (...)

Seit kurzem ist unser Jahresbericht 2024 online. In dieser digitalen Form erscheint er zum ersten Mal. Er gewährt einen umfassenden Einblick in die vielfältigen Dienstleistungen unserer Geschäftsstelle in Bern und zeigt auf, wie wir Betroffenen von Allergien, Intoleranzen, Asthma und Hautkrankheiten sowie ihren Angehörigen helfen, ihre Lebensqualität zu verbessern.

Zudem beleuchtet der Bericht wichtige Partnerschaften und Netzwerke, die für unsere Unterstützung und das Erreichen unserer Ziele zentral sind.

Viel Spass bei der Lektüre!

Freundliche Grüsse

aha! Allergiezentrum Schweiz

***

Notre rapport annuel 2024 est en ligne depuis peu. C'est la première fois qu'il est publié sous cette forme numérique. Il donne un aperçu complet des nombreux services proposés par notre fondation et montre comment nous aidons les personnes concernées par les allergies, les intolérances, l’asthme et les maladies de peau, ainsi que leurs proches à améliorer leur qualité de vie.

Le rapport met également en lumière les partenariats et réseaux essentiels pour nous et pour la réalisation de nos objectifs.

Bonne lecture !

Meilleures salutations

aha! Centre d'Allergie Suisse

***

Il nostro rapporto annuale 2024 è da poco online. Pubblicato per la prima volta in questa forma digitale, fornisce una panoramica completa delle svariate prestazioni offerte dalla nostra Fondazione e illustra come aiutiamo le persone con allergie, intolleranze, asma o malattie della pelle e i loro familiari a ritrovare una migliore qualità di vita. Il rapporto presenta inoltre i partenariati e le reti rilevanti per portare avanti il nostro operato e per raggiungere i nostri obiettivi.

Buona lettura!

Cordiali saluti

aha! Centro Allergie Svizzera

aha! Allergiezentrum Schweiz Scheibenstrasse 20, 3014 Bern www.aha.ch; sybille.suter@aha.ch