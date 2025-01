Algorand Foundation

Algorand führt das umfassendste Staking-Belohnungsprogramm der Krypto-Branche ein

Vermeidet Bestrafungen durch Slashing und Token-Sperren, bietet weiterhin die niedrigsten Kosten für Node-Runner in der Web3-Branche mit Echtzeit-Belohnungszahlungen

Staking-Belohnungen sind auf der Algorand-Blockchain angekommen. Die Algorand Foundation gab heute bekannt, dass nach der Aktualisierung des Konsensmechanismus in dieser Woche „Blockbelohnungen" nun in Echtzeit an Validatoren ausgezahlt werden, die erfolgreich Blöcke für die Layer-1-Blockchain vorschlagen. Die Belohnungen beginnen bei zehn ALGO pro Block und verringern sich bei jedem millionsten Block um 1 %. Die Validatoren erhalten außerdem 50 % der Transaktionsgebühren für die von ihnen erfolgreich vorgeschlagenen Blöcke. Weitere Informationen zu diesem Upgrade und „Algorand 4.0" finden Sie hier.

Das Staking-Programm von Algorand ist einzigartig in der Branche. Die Belohnungen werden in Echtzeit ausgezahlt, und im Gegensatz zu den Staking-Systemen auf Solana, Ethereum und anderen Chains sind die Teilnehmer weder von Slashing bedroht noch unterliegen sie restriktiven Token-Lockups. Node-Runner haben weiterhin jederzeit vollen Zugriff auf ihre Gelder. Außerdem sind die Staking-Belohnungen von Algorand im Vergleich zu anderen beliebten Währungen wie ETH und SOL nicht inflationär und haben keinen Einfluss auf den Gesamtbestand von ALGO.

„Staking auf Algorand ist zwar in hohem Maße inklusiv, aber auch sehr sicher", sagte John Woods, Technologievorstand der Algorand Foundation. „Algorand verwendet eine fortschrittliche Kryptografie, die es unnötig macht, Benutzergelder dem Risiko von Strafen oder Verlusten auszusetzen – ihre ALGO müssen nicht an andere Parteien delegiert oder unter Verschluss gehalten werden, um das Netzwerk zu sichern."

„Jedes Mal, wenn wir mit einer Blockchain interagieren – sei es über eine dApp oder eine Unternehmensplattform – wird diese Aktion durch das Netzwerk ermöglicht, das sie ausführt", so Staci Warden, Geschäftsführerin der Algorand Foundation. „Die Nodes der Algorand-Blockchain sichern Lieferketten von Unternehmen, Online-Zugangsdaten und digitale Identitäten. Sie ermöglichen es, Hilfszahlungen in die ganze Welt zu senden und reale Vermögenswerte zu tokenisieren und auszutauschen – und das alles in einem dezentralen System. Die Algorand-Blockchain fällt nicht aus. Es wird niemals einen Fork der Algorand-Blockchain geben. Und jetzt wird Algorand auch integratives, robustes und zukunftssicheres Staking anbieten."

Es gibt mehrere Möglichkeiten, sich an der Sicherung des Netzwerks zu beteiligen und Staking-Prämien zu verdienen. Für DeFi-Benutzer ist Liquid Staking bei Folks Finance, Tinyman, Messina und CompX verfügbar; es gibt einen Konsens-Staking-Pool auf Pact, weitere Staking-Pools sind auf Réti verfügbar; und Delegated Staking ist bei Valar verfügbar. ALGO-Staking wird im Laufe dieses Jahres auch an anderen zentralen Börsen verfügbar sein. Die Benutzer können auch ihre eigene Algorand-Node betreiben.

Die Einführung von Staking-Belohnungen markiert das Ende eines erfolgreichen Jahres für die nachhaltige Algorand-Blockchain, einschließlich:

Im Juli wurde die Marke von zwei Milliarden Transaktionen erreicht, was zum großen Teil auf die wachsende Zahl von Transaktionen bei Großprojekten und Partnern wie World Chess sowie auf die zunehmende DeFi- und TradFi-Aktivität zurückzuführen ist.

Ein deutlicher Anstieg der Zahl der Entwickler, laut Electric Capital.

Die Migration mehrerer Start-ups und Unternehmen von Blockchains wie Ethereum zu Algorand, wie z. B. Finboot und ZTLment, mit der Begründung, dass die Entwicklung von Blockchain-Produkten auf Algorand 600 % schneller ist als auf Ethereum/EVM-Blockchains.

Informationen zur Algorand Foundation Algorands Mission ist es, eine Welt zu schaffen, in der Informationen integer sind und innovative Ideen skaliert werden können. Die Algorand Foundation unterstützt das schnell wachsende Ökosystem von Algorand, indem sie eine erstklassige Entwicklerumgebung bereitstellt, die Schlüsselinfrastruktur unterstützt und technische Standards setzt, Entwicklern und Unternehmern umfassende Unterstützung bietet und den Rahmen für eine dezentrale Verwaltung schafft.

Die 2019 eingeführte Algorand (ALGO)-Blockchain hat sich zu einem lebendigen Ökosystem für Entwickler, Unternehmer und Unternehmenspartner entwickelt, die von der Sicherheit und Widerstandsfähigkeit auf institutionellem Niveau profitieren. Die niedrigen Gebühren, die sofortige Endgültigkeit und der minimale CO2-Fußabdruck sprechen Millionen von Retail-Nutzern an, und Entwickler aller Art schätzen die Möglichkeit, gängige Programmiersprachen wie Python zu verwenden. Entwickler auf Algorand erstellen Protokolle und Unternehmen, die wichtige Probleme auf globaler Ebene lösen: Sofortzahlungen in Kriegs- und Katastrophengebieten, selbstbestimmte Identität für Entrechtete, Rückverfolgbarkeit der Lieferkette für den globalen Handel, erlaubnisfreie Protokolle zur finanziellen Eingliederung und die Schaffung völlig neuer Märkte durch Tokenisierung, um nur einige zu nennen. Um mehr zu erfahren und Ihre Reise auf Algorand zu beginnen, besuchen Sie algorand.co

Informationen zu Algorand (ALGO) Algorand (ALGO, ALGO-USD) ist eine Kryptowährung, die im Jahr 2019 als Teil der Algorand-Blockchain eingeführt wurde. Die Algorand-Blockchain ist eine energieeffiziente, quantensichere, Single-Layer-Blockchain mit sofortiger Endgültigkeit, konstant hohem Durchsatz und niedrigen Gebühren. Algorand (ALGO) wird derzeit an mehr als 400 aktiven Märkten unter den Tickern ALGO, ALGO-USD, ALGO/USD, ALGO-EUR und ALGO/EUR sowie weiteren Währungspaaren gehandelt. Es gibt ein begrenztes, deflationäres Angebot von 10.000.000.000 ALGO, das bis 2030 vollständig im Umlauf sein wird. Weitere Informationen finden Sie unter algorand.co.

