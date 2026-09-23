Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Dopo il Radar dei prezzi della benzina, il TCS lancia ora il Radar dei prezzi della ricarica

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Il TCS fa chiarezza sui prezzi alle stazioni di ricarica. Da oggi, il radar dei prezzi dei carburanti dell'app TCS mostra anche le tariffe di 19'000 punti di ricarica in tutta la Svizzera. I proprietari di un'auto elettrica possono così vedere a colpo d'occhio quanto costa l'elettricità presso le stazioni di ricarica nelle vicinanze e quali operatori offrono le tariffe migliori.

Chi guida un'auto elettrica conosce bene le difficoltà legate alle stazioni di ricarica pubbliche: una moltitudine di operatori diversi, possibilità di pagamento limitate e scarsa trasparenza dei prezzi. Questi ostacoli frenano lo sviluppo della mobilità elettrica e complicano la vita quotidiana di chi guida un'auto elettrica. Il TCS fa ora maggiore chiarezza ampliando il radar dei prezzi dei carburanti con un nuovo strumento che indica chiaramente le diverse tariffe applicate alle stazioni di ricarica pubbliche e aiuta gli automobilisti a orientarsi. Questa panoramica rappresenta un chiaro valore aggiunto, poiché oggi esistono numerosi modelli tariffari che rendono difficile il confronto.

Analogamente al "Radar dei prezzi della benzina", che ha riscosso grande successo e forte richiesta, anche il "Radar dei prezzi della ricarica" è integrato nell'app del TCS. Nell'app è possibile configurare il tipo di connettore, la velocità di ricarica, il tipo di corrente o l'operatore. Sulla mappa vengono quindi visualizzate le stazioni di ricarica corrispondenti con i prezzi attuali. Grazie ai filtri personalizzati, gli automobilisti possono confrontare diversi operatori e trovare facilmente quelli che non richiedono né un abbonamento né costi aggiuntivi per la ricarica.

I prezzi di 19'000 punti di ricarica

L'app TCS comprende attualmente quasi 9000 stazioni di ricarica con 19'000 punti di ricarica in tutta la Svizzera. I prezzi attuali di una stazione di ricarica sono visibili cliccando sulla relativa scheda di dettaglio. Con il prossimo aggiornamento, previsto per la fine di ottobre, gli utenti potranno inoltre segnalare direttamente nell'app eventuali discrepanze nei prezzi o informazioni mancanti. In questo modo, la qualità dei dati del radar dei prezzi di ricarica sarà migliorata costantemente.

Nuove funzionalità nell'app TCS

Oltre al radar dei prezzi di ricarica, l'app TCS offre da poco anche altre nuove funzionalità. Chi percorre regolarmente lo stesso tragitto può ricevere informazioni su disagi o ingorghi che potrebbero causare perdite di tempo lungo il percorso. È stata inoltre ampliata l'offerta Park & Pay. Ora sono integrati anche i parcheggi dell'operatore P2Park. Si tratta di parcheggi privati che possono essere prenotati a ore direttamente tramite l'app.