Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

AG dell'8 maggio 2026 a Biel/Bienne

Reka investe nel futuro con un nuovo resort di vacanza sull'isola d'Elba, l'ulteriore sviluppo della Reka-Card e il rafforzamento dell'impegno sociale.

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Biel/Bienne/Berna (ots)

Reka ha registrato un solido esercizio 2025: con un ricavo netto consolidato di CHF 132 milioni, il Gruppo Reka ha raggiunto una cifra record. Il settore Vacanze Reka ha nuovamente registrato un fatturato record nonostante la chiusura del villaggio turistico di Lenk, attualmente in fase di ricostruzione. Parallelamente, Reka ha continuato a investire nella modernizzazione delle proprie strutture ricettive, ha acquisito con il resort Ortano Mare all'Elba un secondo villaggio in Italia e, con la fine dei Reka-Check cartacei, ha compiuto un passo decisivo verso la digitalizzazione del settore Valuta Reka.

Il ricavo netto consolidato è aumentato in modo significativo per il secondo anno consecutivo, raggiungendo nel 2025 un nuovo record di CHF 132,4 milioni. Mentre i ricavi di Valuta Reka sono aumentati del 2,9% a CHF 22,6 milioni, i ricavi netti di Vacanze Reka sono cresciuti del 3,6% a CHF 81,8 milioni. I ricavi da investimenti sono aumentati del 18,8% a CHF 27,9 milioni. L'utile lordo è aumentato del 4,1% raggiungendo il valore record di CHF 89,7 milioni. Inoltre, il Gruppo Reka ha investito circa CHF 27 milioni nelle strutture turistiche e nell'ulteriore sviluppo dei prodotti. Reka ha registrato così un risultato operativo di CHF 0,9 milioni e raggiunge l'obiettivo di un risultato operativo in pareggio in una prospettiva pluriennale.

La Reka-Card continua a crescere

Con l'introduzione della Carta regalo Reka, nel 2025 Reka ha compiuto un ulteriore passo importante verso la digitalizzazione. La vendita dei classici Reka-Check è stata interrotta alla fine del 2025; da allora non vengono più emessi nuovi check. Anche nel 2025 la Reka-Card ha mantenuto la sua forte posizione come popolare prestazione extrasalariale in Svizzera. Oltre 4500 aziende, organizzazioni e istituzioni hanno consentito ai propri collaboratori e associati di acquistare Valuta Reka a condizioni agevolate. Il volume totale delle vendite è salito a CHF 514,0 milioni. La domanda di Reka-Rail+, il budget per la mobilità a destinazione vincolata, ha registrato uno sviluppo molto dinamico: il volume delle vendite è aumentato del 155%, attestandosi a circa CHF 21 milioni.

Il settore Vacanze Reka registra un aumento della domanda sul mercato interno

Nel 2025 il settore Vacanze Reka ha realizzato un ricavo d'esercizio pari a CHF 81,8 milioni. Rispetto all'anno precedente, ciò corrisponde a un aumento del 3,5%, nonostante la chiusura temporanea del villaggio turistico di Lenk, attualmente in fase di ricostruzione. Reka gestisce così 16 strutture turistiche in tutta la Svizzera. Inoltre, Reka gestisce altri complessi, come lo Swiss Holiday Park a Morschach, il Parkhotel Brenscino a Brissago e il resort di vacanze Reka Golfo del Sole in Toscana (I).

Nuovo resort di vacanza Reka sull'isola d'Elba

Con l'acquisizione del resort Ortano Mare sull'isola d'Elba, nel 2025 Reka ha ampliato in modo mirato le proprie attività all'estero. La struttura comprende 120 appartamenti vacanze, 120 camere d'albergo e un'ampia offerta di attività gastronomiche, sportive e ricreative. La prima stagione operativa avrà inizio il 13 maggio 2026. Nei prossimi anni Reka procederà a un graduale rinnovamento del resort. Sono previsti in particolare il rinnovamento degli appartamenti di vacanza e l'ampliamento dell'offerta di servizi, soprattutto nei settori della ristorazione e degli sport acquatici. Grazie alla vicinanza geografica al resort Reka Golfo del Sole, sarà inoltre possibile sfruttare ampie sinergie a livello di gestione, esercizio e commercializzazione.

Reka rafforza l'impegno sociale

L'impegno sociale è un pilastro fondamentale di Reka. L'assistenza all'infanzia nei villaggi turistici (Rekalino) rimane gratuita e vengono promosse vacanze senza barriere architettoniche. Grazie alla Fondazione Reka Aiuto per le vacanze, lo scorso anno hanno potuto trascorrere vacanze spensierate a soli CHF 200.- circa 950 genitori single e famiglie in condizioni finanziarie precarie. La strategia rivista prevede di ampliare e rafforzare ulteriormente l'impegno sociale.

Panoramica dei principali indicatori consolidati 2024/2025

in mio. CHF 2024 2025 Ricavi netti 124,5 132,4 - Valuta Reka 21,9 22,6 - Vacanze Reka 79,0 81,8 - Investimenti patrim. 23,4 27,9 - Altri 0,2 0,2 Utile lordo 86,2 89,7 Utile operativo 0,9 0,9 Risultato annuale 3,1 0,07

Reka: da oltre 80 anni impegnata nell'offerta di vacanze sostenibili e moderne prestazioni extrasalariali

Da oltre 80 anni la cooperativa Reka, con sede a Berna, definisce gli standard nella promozione dello sviluppo sostenibile del turismo e dell'economia. In stretta collaborazione con partner quali datori di lavoro e organizzazioni sindacali, Reka offre mezzi di pagamento agevolati e vincolati, come Reka-Pay, Reka-Lunch e Reka-Rail+. Queste offerte permettono di accedere a servizi per il tempo libero e la mobilità, nonché a offerte di vacanze.

Nel settore Vacanze Reka, Reka gestisce e commercializza strutture turistiche pensate appositamente per le esigenze delle famiglie. Con il suo impegno contribuisce in modo significativo al rafforzamento del turismo nelle regioni economicamente più deboli della Svizzera. Reka è anche proprietaria di due resort in Italia. Particolarmente degno di nota è il suo impegno in termini di sostenibilità che rende Reka particolarmente all'avanguardia nel settore.

Inoltre, la Fondazione Reka Aiuto per le vacanze aiuta genitori single e famiglie che vivono in condizioni economiche difficili offrendo loro una settimana di vacanza in Svizzera a soli 200 franchi. In questo modo, Reka fornisce un importante contributo all'integrazione sociale e alla promozione delle vacanze in famiglia.