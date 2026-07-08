Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

La 100ª stazione di riparazione TCS bike repAIR è operativa

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Vernier/Ostermundigen (ots)

TCS bike repAIR è una fitta rete di stazioni di riparazione per biciclette e piccoli veicoli. La scorsa settimana è entrata in funzione a Berna la 100ª colonnina. In tre anni TCS bike repAIR si è sviluppata rapidamente ed è oggi un tassello importante sulla strada verso una Svizzera sempre più a misura di bicicletta.

Chi si sposta in bicicletta, in scooter, con lo skateboard o con i pattini in linea e si trova ad affrontare un piccolo guasto non deve disperare. Basta raggiungere una stazione di riparazione TCS bike repAIR. Le colonnine sono dotate di un supporto per sollevare la bicicletta, di una pompa per gonfiare gli pneumatici e di utensili come cacciaviti, chiavi a brugola, chiavi inglesi e leve per copertoni. TCS bike repAIR offre così tutto il necessario per risolvere in modo autonomo piccoli inconvenienti e riprendere il viaggio in tutta sicurezza.

La scorsa settimana è stata inaugurata la 100ª stazione TCS bike repAIR. La colonnina si trova presso il Parco tecnologico di Berna, nel quartiere di Bümpliz. La posizione è tipica delle stazioni TCS bike repAIR. La maggior parte è infatti installata in punti centrali, nelle vicinanze di scuole, piscine, pump track, piste ciclabili o grandi aziende, tutte destinazioni facilmente raggiungibili in bicicletta. Naturalmente anche tutti i campeggi TCS sono dotati di una colonnina di riparazione. Tutte le 100 stazioni sono accessibili gratuitamente in qualsiasi momento.

Dall'Argovia a tutta la Svizzera

La sezione TCS Argovia ha installato la prima stazione di riparazione nel 2023. TCS bike repAIR ha subito suscitato l'interesse di altre sezioni e di numerosi Comuni. Successivamente il Club centrale, in collaborazione con la sezione Berna, ha assunto il coordinamento del progetto a livello nazionale. La sezione Berna collabora con le altre sezioni, che a loro volta stipulano accordi di partenariato con città e Comuni.

A Marc Bros de Puechredon, direttore della sezione Berna, il progetto TCS bike repAIR sta particolarmente a cuore : "Con la 100ª stazione TCS bike repAIR raggiungiamo un traguardo importante. È il risultato di una buona collaborazione tra le diverse sezioni del TCS, i Comuni, le città, le associazioni, le scuole e le PMI. Sono molto felice che la 100ª stazione si trovi a Berna: è la prima di altre cinque che saranno installate sul territorio della città nei prossimi mesi."

Un contributo alla sicurezza stradale

Le stazioni di riparazione sono ormai presenti in undici Cantoni e la 100ª è tutt'altro che l'ultima. Il grande interesse suscitato da TCS bike repAIR dimostra che ciclisti e altri utenti apprezzano gli strumenti messi a disposizione. Grazie alle colonnine di riparazione, il TCS permette di riprendere rapidamente il viaggio anche in caso la gomma sia a terra o si verifichi un piccolo guasto. Le stazioni non aumentano quindi soltanto il comfort di chi si sposta in bicicletta, ma contribuiscono anche a migliorare la sicurezza stradale. Mantenere le biciclette in perfette condizioni tecniche significa infatti ridurre il rischio di incidenti.

Le stazioni di riparazione fanno parte di un'ampia offerta del TCS dedicata alla bicicletta. Ne fanno parte consigli e test per una maggiore sicurezza in bicicletta, corsi introduttivi, di perfezionamento e di guida sicura con la bici elettrica, nonché l'assicurazione bici del TCS. Chi cerca una bicicletta a prezzi vantaggiosi può trovarla su TCS velocorner.ch e i soci TCS ricevono assistenza dalla Pattuglia TCS anche in caso di guasto alla bicicletta.