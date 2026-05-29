Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test dei seggiolini per bambini in gran parte positivo - un modello bocciato

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Nell'ultimo test dei seggiolini per bambini, il Touring Club Svizzero ha esaminato 26 nuovi modelli. Il risultato complessivo è positivo malgrado un modello sia stato giudicato "non consigliato". Occorre prestare particolare attenzione ai modelli acquistati tramite piattaforme online. I seggiolini classificati come "non consigliati" soddisfano comunque i requisiti legali e possono essere venduti in Europa.

Nel test attuale il TCS ha valutato 26 nuovi seggiolini per bambini in termini di sicurezza, facilità d'uso, ergonomia, sostanze nocive e inquinanti ambientali. Il bilancio è nell'insieme positivo: 22 seggiolini ottengono la valutazione "molto consigliato" oppure "consigliato". In cima alla classifica figurano il "Disk Infant i-Size + Tech i-Size" di Foppapedretti e il "Glide Plus 360" di Silver Cross, seguiti dai modelli "Sirona Ti" e "Pallas G3" di Cybex e dal "Junior Fix 2 i-Size" di Kinderkraft. Tre seggiolini ricevono la valutazione "consigliato con riserva".

Bocciato nel crash frontale

Il TCS sconsiglia un modello. Durante il crash-test frontale, la navicella del "Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2" si è staccata dalla base Isofix ed è stata scagliata insieme al manichino attraverso la struttura di prova. In caso d'incidente, il rischio per il bambino di riportare lesioni sarebbe molto elevato. Per questo motivo, il seggiolino è l'unico a ricevere la valutazione "non consigliato". Il produttore Kinderkraft ha reagito offrendo ai clienti la sostituzione o il rimborso del prodotto.

I crash-test vanno ben oltre le prove di omologazione previste dalla legge. I test d'impatto frontale si basano sugli attuali crash-test Euro NCAP e simulano sollecitazioni molto più elevate rispetto a quelle richieste dal regolamento ONU R129.

Penalizzazione a causa di un ritardante di fiamma

Una nota positiva: tutti i seggiolini hanno ottenuto il punteggio massimo nella categoria degli inquinanti ambientali. In nessuno dei modelli testati sono stati rilevati PFAS. Considerata soprattutto la loro elevata persistenza nell'ambiente e i possibili effetti sulla salute, l'impiego di queste sostanze in prodotti a diretto contatto con le persone è ritenuto problematico.

Nel "Jané Concord Kombikid" è stata invece rilevata una concentrazione elevata del ritardante di fiamma TDCPP. Questa sostanza è spesso oggetto di discussione a causa dei possibili rischi per la salute, in particolare per il potenziale effetto cancerogeno e per l'impatto ambientale. Inoltre, i suoi effetti sul sistema ormonale rendono il suo utilizzo nei seggiolini per bambini particolarmente preoccupante. Il seggiolino è quindi stato penalizzato a causa della presenza di sostanze nocive.

Le piattaforme online comportano rischi

Il test dimostra ancora una volta che occorre prestare particolare attenzione ai prodotti acquistati tramite marketplace online. Diversi modelli, a prima vista quasi identici dal punto di vista estetico, presentano notevoli problemi di sicurezza. Già nell'autunno 2025 il "Reecle 360" aveva evidenziato gravi difetti. Nel test attuale sono stati esaminati sette modelli simili, tra cui "Kidiz 360", "Ding Aiden 360" e "Xomax 946i". In tutti i casi, durante il crash frontale hanno ceduto elementi portanti della struttura del seggiolino.

Questi seggiolini possono comunque essere venduti perché soddisfano i requisiti minimi previsti dalla legge. Tuttavia, nel test del TCS hanno mostrato importanti carenze in termini di sicurezza. Per questo motivo il TCS mette in guardia da questi modelli strutturalmente simili, che ricevono la valutazione "non consigliato".

Oltre 200 seggiolini per bambini nella banca dati del TCS

Prima di acquistare un seggiolino per bambini, i genitori dovrebbero informarsi sull'offerta. I risultati del test attuale e di quelli degli anni precedenti si possono consultare e comparare sul portale dei test del TCS. Grazie ai diversi criteri, la banca dati aiuta mamme e papà a effettuare una corretta preselezione del seggiolino più sicuro per i loro bambini.

Dopo la preselezione, il TCS raccomanda comunque di recarsi in un negozio specializzato. Prima dell'acquisto, i modelli prescelti dovrebbero essere provati nel proprio veicolo e con il bambino. Il seggiolino deve poter essere installato nel veicolo nel modo più stabile e sicuro possibile.