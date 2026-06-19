Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

L'aumento dei soci rafforza il TCS e consente di ampliare l'offerta

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Il fatto che oggi, a 130 anni dall'inizio della sua attività, 1,65 milioni di soci facciano affidamento sui servizi del TCS rappresenta una grande prova di fiducia. Nel 2025 il numero dei soci è aumentato di 34'000 unità, per l'ottavo anno consecutivo. In occasione dell'Assemblea dei delegati tenutasi a Berna, il presidente centrale Peter Goetschi e il direttore generale Jürg Wittwer hanno tracciato un bilancio molto positivo dell'anno trascorso. Ne sono esempi significativi la riuscita campagna nazionale sulla sicurezza del percorso casa-scuola e i 942'000 pernottamenti registrati da TCS Camping, che rappresentano il terzo miglior risultato della sua storia. Nel complesso, il TCS ha ampliato la propria gamma di servizi, affiancando i soci in numerosi ambiti della vita quotidiana con con la sua consulenza, protezione e assistenza.

L'Assemblea dei delegati del TCS si è svolta questo pomeriggio in una cornice prestigiosa. 165 delegati hanno preso posto nella sala del Consiglio nazionale di Palazzo federale per ripercorrere l'anno 2025 del TCS. In occasione del 130° anniversario del TCS e del centenario della Sezione Berna del TCS, la sezione a capo dell'organizzazione dell'evento, ha trovato una sede degna per questa ricorrenza nel centro politico della Svizzera. I delegati hanno accolto con soddisfazione la notizia che il TCS, il più grande club della mobilità della Svizzera, è cresciuto di nuovo in modo significativo nel corso dell'ultimo anno. Oggi oltre 1,65 milioni di soci si affidano ai servizi del TCS. Circa 2'200 collaboratori si impegnano ogni giorno a favore dei soci. "L'aumento di 34'000 soci rappresenta una grande segno di fiducia nei confronti del TCS. Continueremo a impegnarci attivamente per difendere i loro interessi e una mobilità libera e autodeterminata", afferma il presidente centrale Peter Goetschi.

Molto interesse per la campagna sul percorso casa-scuola

L'impegno a favore della comunità fa parte del DNA del TCS, soprattutto quando si tratta dei più giovani. Per questo motivo il TCS si impegna da decenni a favore della sicurezza del percorso casa-scuola. Lo scorso anno il tema ha ricevuto particolare attenzione poiché il TCS, su mandato del Fondo di sicurezza stradale, ha lanciato una campagna nazionale di prevenzione dedicata alla sicurezza del percorso scolastico. Con il motto "Osservare, rallentare, fermarsi", automobiliste e automobilisti vengono sensibilizzati a comportarsi in modo responsabile al volante per proteggere i bambini sul tragitto casa- scuola. La campagna si svilupperà sull'arco di tre anni e continuerà a rappresentare un pilastro importante dell'impegno del TCS a favore della sicurezza stradale.

Quando la wallbox non funziona, il TCS interviene

Anche lo scorso anno l'assistenza in caso di guasto è stata uno dei servizi di punta del TCS. Grazie alle condizioni meteorologiche clementi, il numero di interventi è leggermente diminuito a 368'000 (2024: 377'000). Il numero di veicoli elettrici continua a crescere ed è per questo motivo che il TCS ha integrato un nuovo servizio tra le prestazioni del societariato. Grazie all'assistenza Wallbox, il TCS interviene infatti anche quando la stazione di ricarica domestica non funziona correttamente. La voglia di viaggiare della popolazione svizzera si è riflessa anche nell'attività della centrale d'intervento del Libretto ETI. In totale, nell'ambito della protezione viaggi del TCS, sono stati assistiti i soci in 77'000 casi. Il Club è inoltre al fianco dei propri soci nelle questioni giuridiche. Il portale di consulenza legale TCS Lex4you è stato rinnovato e conta ora circa 48'200 account, registrando una crescita del 13%. A seguito dell'aumento dei pericoli online, il TCS ha lanciato anche la Protezione Cyber TCS, che tutela da spiacevoli sorprese nel mondo digitale. "Quando emergono nuovi rischi, reagiamo e offriamo ai nostri soci soluzioni adeguate", sottolinea il direttore generale Jürg Wittwer.

TCS Ambulance continua ad espandersi

Anche nel 2025 TCS Ambulance si è sviluppata. Con l'acquisizione del servizio ambulanza e di soccorso della Sense e l'apertura di una nuova base nella città di Berna, TCS Ambulance è cresciuta. I suoi 400 collaboratori hanno effettuato circa 45'000 interventi da 23 basi operative distribuite in nove cantoni. In qualità di più grande organizzazione privata di ambulanze della Svizzera, TCS Ambulance garantisce sia interventi d'emergenza che trasporti di pazienti. Inoltre, assicura la copertura sanitaria di diversi eventi.

Accanto ai servizi su strada, anche le attività aeree hanno registrato uno sviluppo positivo. TCS Drone ha ottenuto dall'Ufficio federale dell'aviazione civile un'estensione dell'autorizzazione operativa per l'impiego di droni da trasporto in aree densamente popolate. Grazie a questa autorizzazione, i voli di trasporto di TCS Drone possono ora essere effettuati anche in contesti urbani.

Terzo miglior anno per TCS Camping

Il 2025 è stato un anno eccellente. Con 942'000 pernottamenti, è stato registrato il terzo miglior risultato di sempre, nonostante la chiusura del campeggio di Gampelen. Un fattore determinante del successo è l'ampia offerta, in grado di soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di campeggio. Altrettanto importante è il costante aggiornamento delle infrastrutture. Nell'autunno del 2025 sono iniziati i lavori di ristrutturazione del TCS Camping La Tène, sulle rive del lago di Neuchâtel, mentre nel 2026 sono previsti progetti a Flims e in Valle Verzasca.

Tutti questi servizi e prestazioni sono possibili solo grazie alla fedeltà e al sostegno di 1,65 milioni di soci. Grazie a loro, il TCS è in grado di fornire un aiuto rapido e semplice nelle situazioni di emergenza. Anche nel 2026 il TCS farà tutto il possibile per essere sempre al fianco dei propri soci.

Chiare priorità politiche

Il TCS rappresenta gli interessi dei propri soci anche sul piano politico. Il quadro di riferimento di questa attività è costituito dalle Linee guida politiche. Aggiornate regolarmente, esse sono state approvate oggi dai delegati per il periodo 2026-2030. Continuano a porre un forte accento su infrastrutture efficienti, riconoscendo al contempo un ruolo importante a una mobilità innovativa e sicura. Per quanto riguarda la sostenibilità della mobilità, il TCS attribuisce particolare importanza al mantenimento di un equilibrio tra esigenze ecologiche, accettazione sociale e sostenibilità economica.

I membri del Consiglio di amministrazione sono eletti per un mandato di tre anni. I consiglieri Patrick Gosteli (Sezione Argovia), Patrick Kessler (Sezione Appenzello Esterno), Marcel Aebischer (Sezione San Gallo-Appenzello Interno) e Fabio Stamponi (Sezione Ticino) sono stati rieletti dai delegati per un nuovo mandato. Inoltre, gli ex consiglieri Christoph Erb (Sezione Berna), Thomas Lüthy (Sezione Zurigo) e Markus Reichmuth (Sezione Svitto) sono stati nominati membri onorari.