Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Der TCS im Einsatz für eine sichere Tour de Suisse

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Wenn ab heute die Profis durch die Rundkurse der Tour de Suisse sprinten, können sie dank dem TCS auf sichere Strecken vertrauen. Als "Road Safety Partner" sponsert der TCS die Schutzmatten entlang der Etappen und ist mit zwei Fahrzeugen in der Werbekolonne präsent.

Die Tour de Suisse 2026 startet heute mit einem neuen Format. Während fünf Tagen werden jeweils Rundkurse an fünf Etappenorten gefahren, wobei die Männer- und Frauenrennen nacheinander auf praktisch identischen Strecken stattfinden. Die erste Etappe der Tour de Suisse geht heute allerdings in Italien über die Bühne. In Sondrio, nahe der Schweizer Grenze, absolvieren die Fahrerinnen und Fahrer 144 hügelige Kilometer.

Auch wenn das Format der Schweizer Landesrundfahrt geändert hat, bleibt eines gleich: Die Sicherheit der Rennen muss gewährleistet sein. Der TCS ist deshalb erneut als "Road Safety Partner" Teil der Schweizer Landesrundfahrt. Im Rahmen dieser Partnerschaft sponsert der TCS Schutzmatten, die entlang der Strecke an neuralgischen Stellen platziert sind. Die Schutzmatten entschärfen Gefahrenstellen wie Leitplanken, Pfosten oder Mauern und ermöglichen den Athletinnen und Athleten ein sicheres Rennen.

Patrouille und TCS Velocorner in der Werbekolonne

Ein wichtiger Bestandteil der Tour de Suisse ist stets auch die Werbekolonne, die eine Stunde vor dem Feld durchfährt und Give-Aways verteilt. Der TCS ist auch in diesem Jahr mit einem Fahrzeug der Patrouille sowie einem Fahrzeug von TCS Velocorner präsent. Ausserdem ist der TCS mit einem Stand in den TdS-Villages in den Etappenorten präsent.

Die langjährige Partnerschaft mit der Tour de Suisse passt optimal zum Engagement des TCS für die Verkehrssicherheit. Bereits bei der Gründung des TCS im Jahr 1896 durch Genfer Velofahrer waren sichere Strassen für Velos ein Kernanliegen. An diesem Engagement hat sich bis heute nichts geändert und der Einsatz zugunsten sicherer Strassen kommt Veloprofis an der Tour de Suisse genauso zugute wie allen Alltags- und Hobby-Velofahrerinnen und Velofahrern.