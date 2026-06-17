Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il TCS s'impegna per un Tour de Suisse più sicuro

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Da oggi, i professionisti che sfrecceranno sui circuiti del Tour de Suisse, potranno contare su percorsi sicuri grazie al TCS. In qualità di "Road Safety Partner", il TCS sponsorizza i materassi di protezione lungo le tappe ed è presente nella carovana pubblicitaria con due veicoli.

Il Tour de Suisse 2026 prende il via oggi con un nuovo formato. Per cinque giorni verranno percorsi circuiti in cinque diverse sedi delle tappe, con le gare maschili e femminili che si svolgeranno consecutivamente su percorsi praticamente identici. La prima tappa del Tour de Suisse si disputa però oggi in Italia. A Sondrio, vicino al confine svizzero, le cicliste e i ciclisti affronteranno 144 chilometri in collina.

Anche se il formato della corsa a tappe svizzera è cambiato, una cosa rimane invariata: la sicurezza delle gare deve essere garantita. Per questo motivo il TCS partecipa ancora una volta al Tour de Suisse in qualità di "Road Safety Partner". Nell'ambito di questa partnership, il TCS sponsorizza materassi di protezione posizionati nei punti nevralgici lungo il percorso. Queste protezioni attenuano i rischi rappresentati da guardrail, pali o muri e consentono alle atlete e agli atleti di gareggiare con maggior sicurezza.

Patrouille e TCS Velocorner nella carovana pubblicitaria

La carovana pubblicitaria è da sempre un elemento importante del Tour de Suisse, precede il gruppo di un'ora distribuendo gadget e omaggi. Anche quest'anno il TCS sarà presente con un veicolo della Patrouille e un veicolo di TCS Velocorner. Inoltre, il TCS sarà presente con uno stand nei villaggi TdS delle città di tappa.

La partnership di lunga data con il Tour de Suisse si inserisce perfettamente nell'impegno del TCS a favore della sicurezza stradale. Già al momento della fondazione del TCS nel 1896 da parte di ciclisti ginevrini, la sicurezza delle strade per le biciclette rappresentava una priorità. Questo impegno non è cambiato fino a oggi e l'azione a favore di strade più sicure va a beneficio tanto dei professionisti del Tour de Suisse quanto di tutti i ciclisti pendolari e amatoriali.