Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Test de sièges pour enfants majoritairement positif - un modèle échoue

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Vernier/Ostermundigen (ots)

Dans le cadre du dernier test de sièges pour enfants, le Touring Club Suisse a examiné 26 nouveaux modèles. Le résultat est globalement positif, même si un modèle obtient la mention " non recommandé ". La prudence reste de mise avec les modèles vendus sur les plateformes en ligne. Les sièges jugés " non recommandés " satisfont néanmoins aux exigences légales et peuvent être commercialisés en Europe.

Le TCS a évalué 26 nouveaux sièges pour enfants selon les critères de sécurité, de facilité d'utilisation, d'ergonomie, de substances nocives et de polluants environnementaux. Le résultat est globalement positif : 22 sièges obtiennent les mentions " très recommandé " ou " recommandé ". En tête du classement figurent le " Disk Infant i-Size + Tech i-Size " de Foppapedretti ainsi que le " Glide Plus 360 " de Silver Cross, suivis des modèles " Sirona Ti " et " Pallas G3 " de Cybex et du " Junior Fix 2 i-Size " de Kinderkraft. Trois sièges sont jugés " recommandés avec réserve ".

Échec total lors du choc frontal

Le TCS déconseille un modèle. Lors du crash-test frontal, la coque pour bébé du " Kinderkraft Mink Pro 2 + Base Mink FX2 " s'est détachée de la base Isofix et a été projetée avec le mannequin à travers le dispositif d'essai. Dans un accident réel, le risque de blessure pour un enfant serait extrêmement élevé. Ce siège est donc le seul à recevoir la mention " non recommandé ". Le fabricant Kinderkraft a réagi en proposant aux clientes et clients un échange ou un remboursement du produit.

Les crash-tests vont bien au-delà des essais d'homologation légaux. Les tests de choc frontal s'inspirent des crash-tests actuels Euro NCAP et simulent des contraintes nettement supérieures à celles exigées par la réglementation UN R129.

Déclassement en raison d'un retardateur de flamme

Bonne nouvelle : tous les sièges ont obtenu la meilleure note dans le domaine des polluants environnementaux. Aucun des modèles testés ne contenait de PFAS. En raison notamment de leur forte persistance dans l'environnement et de leurs effets potentiels sur la santé, l'utilisation de ces substances dans des produits en contact direct avec l'être humain est considérée comme problématique.

En revanche, une concentration élevée du retardateur de flamme TDCPP a été détectée dans le " Jané Concord Kombikid ". Cette substance fait régulièrement l'objet de discussions en raison des risques potentiels pour la santé, notamment d'un possible effet cancérogène et de son impact environnemental. Par ailleurs, ses effets hormonaux rendent son utilisation dans les sièges pour enfants particulièrement préoccupante. Le siège a donc été déclassé en raison de sa teneur en substances nocives.

Les plateformes en ligne comportent des risques

Le test montre une nouvelle fois qu'il convient d'être particulièrement prudent avec les produits vendus sur des places de marché en ligne. Plusieurs modèles, qui semblent presque identiques visuellement, présentent d'importants problèmes de sécurité. Dès l'automne 2025, le " Reecle 360 " avait attiré l'attention en raison de graves défauts. Dans le test actuel, sept modèles similaires ont été examinés - notamment les " Kidiz 360 ", " Ding Aiden 360 " ou " Xomax 946i ". Sur tous ces modèles, des éléments porteurs de la structure du siège ont cédé lors du crash frontal.

Ces sièges peuvent certes être commercialisés puisqu'ils répondent aux exigences minimales légales. Toutefois, le test plus exigeant du TCS a révélé d'importantes lacunes en matière de sécurité. Le TCS met donc en garde contre ces modèles de conception similaire, qui obtiennent eux aussi la mention " non recommandé ".

Plus de 200 sièges pour enfants dans la base de données du TCS

Avant d'acheter un siège pour enfants, les parents devraient s'informer sur l'offre disponible. Les résultats du test actuel ainsi que ceux des années précédentes sont disponibles sur le portail comparatif du TCS. Grâce à différents critères de filtrage, la base de données aide les parents à présélectionner le siège le plus sûr pour leurs enfants.

Après cette présélection, le TCS recommande néanmoins de se rendre dans un magasin spécialisé. Les modèles envisagés devraient être essayés avant l'achat dans le propre véhicule et avec l'enfant. Le siège doit pouvoir être installé dans la voiture de manière aussi stable et ferme que possible.