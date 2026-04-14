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Test du TCS : casque moto intégral, modulable ou jet - quel modèle choisir ?

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Vernier/Ostermundigen, le 14 avril 2026 (ots)

Le TCS a comparé neuf casques moto disponibles sur le marché suisse, répartis entre modèles intégraux, modulables et jet. L'analyse met en évidence des différences notables en matière de confort, de maniabilité, d'équipement et de compatibilité avec le port de lunettes. Le casque intégral se distingue par sa conception enveloppante, le modulable par sa polyvalence, tandis que le jet séduit par sa légèreté et sa sensation de liberté.

Choisir un casque adapté est essentiel pour garantir confort et praticité au quotidien. Cette comparaison permet de mieux comprendre les écarts entre les modèles, tant en matière de maniabilité que de confort, de bruit, d'équipement ou encore de compatibilité avec les lunettes, et de cerner les avantages et les limites de chaque type dans un usage réel.

Manipulation, confort et utilisation au quotidien

Les casques jet et modulables sont globalement plus faciles à manipuler que les intégraux, notamment à l'enfilage et au retrait, avec ou sans gants. Tous disposent de fermetures micrométriques simples, à l'exception du Shark Spartan RS, équipé d'une fermeture à double D, moins pratique avec des gants. Les systèmes de réglage sont efficaces dans l'ensemble, mais certains modèles, comme le Shoei J-Cruise 3, se distinguent par leur facilité d'utilisation.

L'ajustement varie selon les modèles et la morphologie. Des points de pression apparaissent au cou ou à la mâchoire sur les Caberg Levo X et HJC F100 Carbon, et à l'arrière du crâne et au front sur l'iXS 422 FG 2.2. Les fermetures des AGV K5 Jet Evo et Nolan X-1005 Ultra peuvent également exercer une pression au niveau du cou. La doublure et la finition sont globalement satisfaisantes et faciles d'entretien. Les poids correspondent aux données des fabricants, à l'exception des modèles iXS 422 FG 2.2 et LS2 FF811 Vector 2, légèrement plus lourds qu'annoncé.

Les visières et pare-soleil sont globalement très bons. La visière du Shoei J-Cruise 3 s'utilise à deux points, celles des Caberg Levo X et LS2 FF811 Vector 2 demandent plus de force, et celle du HJC F100 Carbon nécessite idéalement deux mains. Le HJC F100 Carbon est aussi le seul modulable utilisable visière ouverte mentonnière relevée. Côté pare-soleil, le Nolan X-1005 Ultra propose une remontée automatique pratique, tandis que celui du LS2 FF811 Vector 2 peut légèrement gêner la vision.

Comportement en conduite et équipement

En conduite, tous les casques sont stables et offrent une bonne liberté de mouvement. Les intégraux et modulables fermés sont plus silencieux, tandis que les jets offrent un champ de vision plus large. La ventilation est globalement satisfaisante, avec de très bonnes performances pour les AGV K5 Jet Evo et LS2 FF811 Vector 2. Le HJC F100 Carbon permet également l'utilisation de la visière mentonnière relevée.

Les différences sont plus marquées au niveau de l'équipement. Shoei, Nolan, Caberg, Shark et Schuberth proposent des casques compatibles avec des systèmes de communication, le Schuberth J2 intégrant directement des haut-parleurs. À l'inverse, les modèles HJC, iXS et LS2 ne sont pas prééquipés.

Le port de lunettes est confortable sur les casques Schuberth J2, HJC F100 Carbon, Nolan X-1005 Ultra et Shark Spartan RS, avec un bon positionnement des branches et sans pression sur les tempes. Sur les modèles AGV K5 Jet Evo, Shoei J-Cruise 3, Caberg Levo X et iXS 422 FG 2.2, les lunettes peuvent être utilisées, mais les branches ne se placent pas correctement derrière l'oreille, ce qui peut gêner. En revanche, le casque LS2 FF811 Vector 2 ne permet pas du tout l'utilisation de lunettes.

Un choix qui dépend avant tout de l'usage

Le test montre que le choix du casque dépend fortement des besoins individuels. Le casque intégral offre la meilleure protection, tandis que le casque jet privilégie le confort et la liberté. Le casque modulable combine des éléments des deux et constitue souvent une solution équilibrée. Le TCS recommande d'essayer plusieurs modèles afin de trouver la taille et l'ajustement les plus adaptés.

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