Journée mondiale de l'obésité : Novo Nordisk lance " WeightTalk ", un dialogue mondial sur l'obésité et la stigmatisation

À l'occasion de la Journée mondiale de l'obésité de cette année, Novo Nordisk, entreprise de premier plan à échelle globale dans la recherche sur l'obésité, organise à Londres le tout premier " WeightTalk Media Summit ". Cet événement réunit des journalistes, des chercheurs et des personnes vivant avec une obésité afin de mener un dialogue informé, ouvert et responsable sur l'obésité. Cette initiative mondiale souligne la prise de conscience croissante de l'importance d'un dialogue sur l'obésité - un sujet également très pertinent en Suisse.

Ce sommet d'une journée se concentre sur l'obésité en tant que maladie complexe et chronique. Il met en lumière les fondements scientifiques, le contexte social et culturel, ainsi que les expériences vécues des personnes concernées. Le programme aborde aussi l'impact de la stigmatisation et la nécessité d'efforts concertés au sein des systèmes de santé, de la politique, des médias et de la société.

Le programme réunit plusieurs intervenants, notamment :

Dr W. Scott Butsch, Senior International Medical Director Obesity, Novo Nordisk

Dr Bruno Halpern, President Elect, World Obesity Federation

Un témoignage d'Angela Hemsworth, qui partage avec franchise son vécu au quotidien avec cette maladie chronique

Une perspective en sciences sociales apportée par la Dr Stephanie Alice Baker, professeure de sociologie à City St George's, University of London, qui étudie les facteurs sociétaux et culturels dans la prise en charge de l'obésité

Lutter contre l'obésité exige des mesures ciblées

Novo Nordisk, fier de soutenir la Journée mondiale de l'obésité organisée par la World Obesity Federation, appelle à une action urgente face à une situation de plus en plus préoccupante. L'obésité est devenue l'une des crises sanitaires les plus critiques de l'ère moderne1. L'Organisation mondiale de la Santé (OMS)¹ tout comme la World Obesity Federation² la considèrent comme une maladie grave et chronique. Malgré l'ampleur du problème, cette maladie est souvent sous-diagnostiquée et insuffisamment prise en charge3,4. Cela contribue à l'apparition de centaines de comorbidités5, représente une lourde charge économique pour les personnes concernées et leurs familles, et accroît encore la pression sur les systèmes de santé.6,7

Plusieurs experts soulignent qu'une prise en charge efficace de l'obésité requiert une approche globale et au long cours, associant une évaluation clinique, un accompagnement comportemental et des habitudes de vie, ainsi qu'un suivi à long terme. Repenser la prise en charge de l'obésité comme autre chose qu'une simple perte de poids - aux yeux des personnes concernées, des professionnels de santé et de la société dans son ensemble - constitue une étape vers des soins adaptés, sans préjugés ni stigmatisation.

La stigmatisation liée au poids est aussi très répandue en Suisse

En Suisse, 43 % de la population âgée de 15 ans et plus vit avec un surpoids ou une obésité.8 Une enquête YouGov récente montre toutefois que la perception de l'obésité comme maladie chronique reste faible. Les trois quarts des personnes interrogées ont en outre rapporté avoir subi une discrimination liée au poids - avec des effets négatifs sur leur confiance en elles, leur santé et leur disposition à chercher de l'aide.9

" L'obésité est une maladie complexe, qui se développe et se manifeste sous différentes formes. C'est pourquoi il faut comprendre l'histoire de chaque personne : comment son poids a évolué et comment cela a influencé sa vie. Traiter l'obésité avec sérieux requiert une science solide, un engagement à long terme et de la compassion ", déclare le Dr W. Scott Butsch, Senior International Medical Director Obesity, Novo Nordisk.

" La stigmatisation que nous observons en Suisse n'est pas seulement un problème social : c'est un véritable obstacle à la santé ", déclare Anne Mette Wiis Vogelsang, General Manager, Suisse. " Un dialogue ouvert est la première étape, mais il faut aller plus loin : nous devons veiller à ce que les personnes concernées trouvent, dans leur environnement, une compréhension et un soutien professionnel, plutôt que des préjugés. Ce n'est qu'en associant rigueur scientifique, empathie et aide concrète que nous pourrons aider les personnes vivant avec une obésité à mener une vie plus saine et plus épanouissante. "

Afin de favoriser ce dialogue et de renforcer l'information sur l'obésité en Suisse, Novo Nordisk a conclu en novembre 2025 un partenariat avec iMpuls, la plateforme santé de Migros. L'objectif commun est de promouvoir une approche de l'obésité sans stigmatisation, grâce à des informations fiables et à des aides concrètes, et de faciliter l'accès des personnes concernées à une meilleure prise en charge.

À propos de l'obésité

Dans le monde, près d'un milliard de personnes sont touchées par l'obésité, et ce chiffre devrait presque doubler d'ici 2035.2

L'obésité demeure largement sous-diagnostiquée et insuffisamment prise en charge : des études montrent que 64 % des personnes vivant avec une obésité ne reçoivent pas de diagnostic.3,4

L'obésité est associée à plus de 200 complications possibles pour la santé et constitue une " maladie facilitatrice " d'autres pathologies, notamment le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires - dont certaines peuvent réduire l'espérance de vie et altérer la qualité de vie liée à la santé.5

Les enfants vivant avec une obésité ont environ cinq fois plus de risque de rester en situation d'obésité à l'âge adulte que les enfants sans obésité, ce qui augmente le risque de complications graves.10,11,12

L'obésité en Suisse

43 % de la population âgée de 15 ans et plus est en surpoids ou vit avec une obésité ; 12 % vivent avec une obésité.13 Chez les enfants (6-12 ans), 16 % sont en surpoids ou vivent avec une obésité ; 5 % vivent avec une obésité.14

Une récente enquête YouGov, menée par iMpuls et Novo Nordisk, montre que 76 % des personnes interrogées en Suisse déclarent avoir été victimes de discrimination liée au poids.9

Les coûts (directs et indirects) dus au surpoids et à l'obésité en Suisse s'élèvent à environ 6,8 milliards de francs par an.15

À propos de Novo Nordisk Suisse

Novo Nordisk est une entreprise de santé mondiale de premier plan, qui s'appuie sur plus de 100 ans d'histoire dans le traitement du diabète. Sur cette base, notre objectif est de conduire le changement pour vaincre les maladies chroniques graves - du diabète et de l'obésité aux maladies rares du sang et aux troubles endocriniens. Pour ce faire, nous sommes pionniers en matière de percées scientifiques, nous élargissons l'accès à nos médicaments et nous travaillons activement à la prévention et, à terme, à la guérison des maladies. Nous nous engageons à adopter des pratiques commerciales responsables à long terme, qui créent une valeur financière, sociale et environnementale. Avec notre siège social au Danemark et des sites dans environ 80 pays, nous employons près de 78 500 personnes et distribuons nos produits dans environ 170 pays. En Suisse, environ 400 employé-e-s travaillent pour Novo Nordisk, dont un quart pour notre filiale suisse. Pour plus d'informations, veuillez visiter novonordisk.ch ainsi que les réseaux sociaux de Novo Nordisk, y compris Facebook, Instagram, X, LinkedIn et YouTube.

