Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Forte domanda per crociere e viaggi in treno

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Lo scorso anno l'agenzia di viaggi del TCS "TCS Voyages" ha incrementato il numero di viaggi di gruppo e ampliato la propria base di clienti. Oltre alle crociere di alta qualità, sono stati molto apprezzati i viaggi a lungo raggio al di fuori dell'Europa. Anche quest'anno l'elevato numero di prenotazioni indica che il desiderio di viaggiare non sta diminuendo.

La voglia di viaggiare delle svizzere e degli svizzeri rimane elevata. Lo dimostrano i risultati del Barometro TCS dei viaggi, così come i dati sulle prenotazioni di TCS Voyage dello scorso anno. Lo specialista dei viaggi in piccoli gruppi ha registrato nuovi record di prenotazioni e ha constatato una forte domanda anche per l'anno in corso.

Viaggi di gruppo fuori dai percorsi più battuti

Molto richieste sono state l'emozionante combinazione di crociera e safari nell'Africa australe e la crociera alle Svalbard. Anche i viaggi in treno attraverso il Canada e lungo la Via della Seta hanno suscitato grande interesse. Destinazioni non convenzionali come Uganda, Belize, Filippine o l'itinerario India-Nepal-Bhutan figuravano inoltre tra le preferite delle clienti e dei clienti di TCS Voyages.

Sabrina Trio, responsabile di TCS Voyages, spiega l'elevata domanda di viaggi in piccoli gruppi con itinerari personalizzati al di fuori dei classici percorsi turistici: "Le nostre guide conoscono molto bene i Paesi e attribuiamo grande importanza alla qualità, all'autenticità e a un'esperienza complessiva armoniosa. I nostri ospiti lo apprezzano moltissimo." L'impegno delle guide trova riscontro anche nel numero elevato di clienti che prenotano regolarmente con TCS Voyages. Attualmente il 29% dei partecipanti ha già preso parte a più di un viaggio di gruppo - un valore elevato nel confronto con il settore.

La forte crescita di TCS Voyages dovrebbe proseguire anche quest'anno. Il livello delle prenotazioni è nettamente superiore a quello dell'anno precedente. Oltre alle apprezzate crociere e ai viaggi a lungo raggio, quest'anno TCS Voyages propone anche nuove offerte, tra cui una crociera in Alaska, un viaggio nel nord della Thailandia con Phi Phi Island, nonché appuntamenti culturali di rilievo come il Carnevale di Venezia o il mercatino di Natale di Tallinn.