Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Fahren auf Schnee und Eis: Training für mehr Kontrolle

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

In diesem Jahr können sich die winterlichen Bedingungen auf den Strassen als trügerisch erweisen. Zwischen Tauperioden und Kältewellen mit Schneefall müssen Autofahrerinnen und Autofahrer am Steuer ein hohes Mass an Anpassungsfähigkeit zeigen. Mit den Februarferien werden zahlreiche Reisen im ganzen Land erwartet, insbesondere in Richtung Bergregionen, wo Lenkerinnen und Lenker mit verschneiten oder vereisten Fahrbahnen konfrontiert werden können. Bis Ende Februar bietet der TCS Winterfahrkurse an - eine Gelegenheit, Vertrauen zu gewinnen und Unfälle zu vermeiden.

In diesem Winter waren die Verkehrsbedingungen auf den Schweizer Strassen besonders wechselhaft. Nebel, sonnige Tauphasen, Schneefälle und vereiste Fahrbahnen wechselten sich ab und zwangen die Autofahrenden zu erhöhter Vorsicht. Unter winterlichen Bedingungen kann man selbst mit angepasster Ausrüstung schnell in Schwierigkeiten geraten. Fahrfehler sind häufig: Unangepasste Geschwindigkeit und zu geringer Sicherheitsabstand zählen zu den verbreitetsten Ursachen. "Die meisten Menschen vergessen, dass Schnee den Bremsweg erheblich verlängert, erklärt Adrian Suter, Leiter Bildung und Entwicklung beim Touring Club Schweiz. Viele Fahrerinnen und Fahrer wissen nicht, wie sie reagieren sollen, wenn ihr Fahrzeug ins Schleudern gerät."

Spezialisierte Zentren für Training unter realen Bedingungen

Angesichts dieser anspruchsvollen Bedingungen hilft ein Training in sicherer Umgebung, die richtigen Reflexe zu entwickeln und risikoreiche Situationen besser vorauszusehen. Ergänzend zu den fünfzehn ganzjährig zugänglichen Fahrtrainingszentren in der Schweiz führt der TCS während der Wintersaison in zwei Zentren spezielle Kurse für das Fahren auf Schnee und Eis durch. Diese liegen in den Bergen: eines in Zernez im Kanton Graubünden, das andere in Bourg-St-Pierre im Kanton Wallis. Bis Ende Februar kann dort unter realen Bedingungen ein Winterfahrtraining absolviert werden.

Von trockenem Schnee bis zu Eis

Diese Höhenanlagen sind speziell für das Fahren auf Schnee und Eis ausgelegt. Sie verfügen über präparierte Pisten, die verschiedene winterliche Situationen in einer kontrollierten und sicheren Umgebung nachstellen. Je nach Temperaturen und Wetterentwicklung können die Trainingsflächen von festem Schnee zu Eis übergehen und so Bedingungen bieten, wie sie auf Bergstrassen auftreten können. Diese Standorte ermöglichen den Autofahrenden, unter Aufsicht erfahrener Instruktoren sicher zu üben.

Ziel: Unfälle verhindern

Die in diesen Zentren angebotenen Winterfahrtrainings verfolgen das Hauptziel, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Unfälle zu verhindern. Die Teilnehmenden lernen, das Verhalten ihres Fahrzeugs unter schwierigen Bedingungen besser zu verstehen und richtig zu reagieren. Die Ausbildung beginnt mit einer Wiederholung der physikalischen Grundlagen des Fahrens, gefolgt von praktischen Übungen wie Notbremsungen, Slalom mit Gewichtsverlagerung oder Ausweichmanövern auf rutschigen Oberflächen. Diese Übungen helfen, die Fahrzeugkontrolle zu verbessern, die Geschwindigkeit anzupassen und Sicherheitsabstände richtig einzuschätzen. Besonderes Augenmerk wird auch auf Komfort und Fahrfreude gelegt, damit winterliche Bedingungen mit mehr Vertrauen gemeistert werden können.

TCS Winterfahrtrainings