Neuer Rekord: Über 15 500 Kinder nehmen an der Aktion «walk to school» teil

An den diesjährigen Aktionswochen «walk to school» machen mehr als 15 500 Kinder mit – so viele wie noch nie. Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz freut sich über diese Erfolgsgeschichte, die zeigt, wie wichtig sichere Schulwege sind. Als einziger Schweizer Verkehrsverband hat der VCS die Schulwegsicherheit mit vielseitigen Projekten ständig auf der Prioritätenliste.

Mit 15 529 Kindern aus 792 Klassen in 22 Kantonen wurde der bisherige Teilnahmerekord vom Vorjahr erneut übertroffen. Ein starkes Zeichen dafür, wie wichtig der Schulweg für Eltern, Schulen und Kinder ist: Der Schulweg zu Fuss ist ein spannendes Erlebnis. Es lässt sich Tag für Tag Neues entdecken; die Kinder können die Beziehung zu Gleichaltrigen festigen und dabei sicheres Verhalten im Verkehr üben.

Die Aktion «walk to school» ermutigt Schulklassen in der ganzen Schweiz, den Schulweg während zweier Wochen zu Fuss zurückzulegen. Ziel ist es, die Verkehrssicherheit zu verbessern, die Bewegung im Alltag zu fördern und den CO₂-Ausstoss zu senken. Ferner hilft die Aktion «walk to school», den Trend zu immer mehr Elterntaxis zu brechen. Der VCS bietet im Rahmen der Aktionswochen Begleitmaterial für den Schulunterricht an; für die Gewinnerklassen gibt es Reka-Rail-Checks.

Glaubwürdiges Engagement für sichere Schulwege

Der VCS engagiert sich konsequent und umfassend für sichere Schulwege. Mit Aktionen wie «walk to school», mit mehrjährigen nationalen Schulwegkampagnen, dem Erfolgsprojekt VCS Pedibus und den VCS Mobilitätskonzepten Schule unterstützt der Verband Gemeinden, Eltern und Schulen bei der Umsetzung konkreter und passender Massnahmen. Mit seinem übergeordneten Engagement für Geschwindigkeitsreduktionen (Tempo 30 und Begegnungszonen), sicheren Velowegen und mehr Schulstrassen positioniert sich der VCS als zentrales Kompetenzzentrum in allen Fragen zur Schulwegsicherheit.

Der VCS Verkehrs-Club der Schweiz engagiert sich für eine nachhaltige Verkehrspolitik und befürwortet ein optimales Zusammenspiel der verschiedenen Verkehrsträger. Mit rund 90 000 Mitgliedern ist der VCS schweizweit der grösste Verkehrsverband, der sich für eine nachhaltige Mobilität einsetzt. Weitere Informationen: www.verkehrsclub.ch

