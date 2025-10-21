Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le test des sièges pour enfants révèle d'importantes différences de qualité

Vernier/Ostermundigen (ots)

Lors du dernier test de sièges pour enfants réalisé par le TCS, 17 modèles ont été évalués. Cinq d'entre eux ont convaincu les experts et ont reçu la mention "hautement recommandé". En revanche, le TCS déconseille fermement l'achat de trois modèles. Deux sièges présentent des défauts de sécurité graves - un avertissement à ce sujet avait déjà été publié le 1er octobre - et un autre modèle n'est pas recommandé en raison d'une teneur très élevée en PFAS.

L'offre de sièges pour enfants évolue constamment : de nouveaux modèles, fonctions et caractéristiques de sécurité apparaissent et disparaissent. Une constante demeure : le test de sièges pour enfants du TCS, qui a examiné cet automne 17 modèles. Ce qui s'est avéré particulièrement préoccupant, c'est que deux modèles présentaient des lacunes majeures en matière de sécurité. Le TCS déconseille donc vivement l'achat des modèles Chipolino Olympus i-Size et Reecle 360, et a déjà publié une alerte de sécurité le 1er octobre.

Le TCS effectue ce test conjointement avec d'autres clubs automobiles et organisations de consommateurs européens. Les critères d'évaluation portaient notamment sur la sécurité en cas de collision frontale et latérale, la facilité d'utilisation, le nettoyage et la qualité de fabrication, ainsi que l'ergonomie et la présence éventuelle de substances nocives dans les composants.

Une trop forte concentration de PFAS relevée

Outre les modèles présentant des défauts de sécurité, le modèle Nomad Plus du fabricant Maxi-Cosi a également reçu la mention "non recommandé". La principale raison réside dans la teneur élevée en PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées). De plus, le siège a montré des faiblesses lors du test de collision frontale.

Le test a toutefois également révélé des résultats positifs : parmi les 17 modèles testés, cinq sièges pour enfants ont obtenu la mention "hautement recommandé". Le grand gagnant est le Kidfix Pro du fabricant Britax Römer, qui a particulièrement bien réussi les tests de sécurité. Ce modèle est particulièrement adapté aux enfants à partir d'environ quatre ans.

Une fois de plus, le test le plus récent a démontré qu'il existe de grandes différences de qualité entre les modèles et que tous ne répondent pas aux exigences du TCS. Avant d'acheter un siège pour enfant, il est donc important de bien s'informer et d'essayer plusieurs modèles avec l'enfant. Après l'achat, il est essentiel de se familiariser avec la manipulation du siège. Il convient notamment de respecter les instructions du fabricant ainsi que la liste des modèles de véhicules compatibles.

Bien attacher les enfants lors des trajets en voiture

Réglez le siège enfant à la taille actuelle de l'enfant.

Dans la mesure du possible, placez le siège enfant sur le siège arrière. L'entrée et la sortie du véhicule sont plus sûres du côté extérieur de la route.

Assurez-vous que le siège enfant est bien fixé au véhicule.

Serrez la ceinture de sécurité de manière à ce qu'elle soit bien ajustée sur le corps de l'enfant. Ouvrez ou enlevez les vestes d'hiver épaisses.

Les rehausseurs de siège avec dossier offrent plus de sécurité et de confort que ceux sans dossier.

Adaptez le passage de la ceinture et le soutien de la tête à la croissance de l'enfant.

Ne pas utiliser les systèmes orientés vers l'arrière sur le siège passager si l'airbag frontal est actif.