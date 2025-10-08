Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Caisses pour chiens : certains modèles se désintègrent lors du crash-test

Vernier/Ostermundigen (ots)

Une caisse de transport sûre ne protège pas seulement l'animal, mais également les occupants du véhicule. Le test du TCS sur les caisses de transport pour chiens révèle de nettes différences de qualité entre les modèles testés, en particulier en matière de sécurité.

Quiconque voyage en voiture avec son chien doit veiller à son transport sécurisé - non seulement lors de longs trajets, mais aussi pour de courtes distances, par exemple jusqu'à la forêt ou pour aller chez le vétérinaire.

Le TCS a examiné neuf caisses de transport pour chiens, de différentes catégories de prix allant de 95 à 900 francs. Les critères évalués étaient la sécurité, l'adaptation à l'animal, la facilité d'utilisation ainsi que l'entretien et le nettoyage. Les tests ont inclus des manoeuvres dynamiques de conduite ainsi que des crash-tests avec un mannequin de chien. Alors que certains modèles ont montré une grande stabilité, d'autres se sont désintégrés ou fragmentés en plusieurs parties. Les modèles meilleur marché se sont nettement moins bien comportés. Concernant le confort et l'adaptation à l'animal, les différences sont également marquées. Des matériaux robustes et des sorties de secours ont été notés positivement, tandis que certaines caisses manquaient de tapis antidérapants ou d'entrées sécurisées.

Différences nettes en matière de sécurité en cas de collision

Les caisses Cadoca taille L et Roony taille M ont été jugées " recommandées avec réserve ", car elles ne remplissent pas les exigences minimales en matière de sécurité. La caisse Cadoca, la moins chère du test avec un prix de 95 francs, s'est désintégrée à l'arrière lors du crash-test, ce qui représente un risque manifeste de blessure. Le modèle Roony présente des arêtes tranchantes, une finition médiocre et aucune indication de montage pour le véhicule. Lors du crash-test, l'arrière s'est brisé et les tubes se sont disloqués, projetant le chien hors de la caisse.

Les modèles Freezack Aluminium Rocky et Trixie taille M se sont révélés pratiques à l'usage, mais ont également montré des faiblesses lors des crash-tests. Ils sont néanmoins jugés " recommandés ". Les modèles plus coûteux se sont nettement mieux comportés et sont qualifiés de " très recommandés ". La Thule Allax M a convaincu par ses possibilités de réglage et sa sortie de secours, même si elle présentait quelques faiblesses en matière d'entretien. La TAVO Crispin M, la plus légère du test, a séduit par sa fixation simple avec ISOFIX.

Au sommet du classement figurent la 4Pets Pro 1 ainsi que deux modèles de Schmidt Fahrzeugbau : la caisse Universal Premium à monter soi-même et la Premiumkennel. Ces caisses ont résisté pratiquement sans déformation aux crash-tests, présentent une finition de haute qualité et assurent au chien un maintien sûr. Elles ont donc obtenu l'appréciation " excellent ".

Ne pas sacrifier la sécurité au prix

Le test démontre qu'économiser sur le prix d'une caisse pour chien conduit souvent à des compromis en matière de sécurité - là où il ne devrait pas y en avoir. Le TCS recommande de veiller à la stabilité testée, à une taille adaptée et à un montage correct. Les caisses conçues pour la banquette arrière peuvent constituer une alternative au coffre. Des accessoires tels que des tapis de sol, des serrures ou des éléments de fixation augmentent non seulement le confort, mais aussi la sécurité.

Voyager sans stress avec son chien

Un chien devrait s'habituer à sa caisse dès son plus jeune âge, si possible déjà lorsqu'il est encore un chiot. Cet entraînement peut se faire à domicile sans stress, avant même le premier trajet en voiture.

Avant de voyager à l'étranger avec un animal, il est indispensable de se renseigner sur les documents d'entrée et conditions de transport exigés. Certains pays imposent des règles précises quant à la sécurité des chiens en voiture. Chaque compagnie aérienne dispose en outre de ses propres règlements. Il est donc recommandé de s'informer suffisamment tôt et d'annoncer le transport de l'animal.

Recommandations du TCS