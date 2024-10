Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

"TCS eSports League with Opel" veranstaltet grösstes Fortnite-LAN-Finale der Schweiz

Vernier/Ostermundigen (ots)

Rund 2000 Gamerinnen und Gamer kämpften am Wochenende in Bern um den Titel an der grössten Fortnite-LAN der Schweiz. Die "TCS eSports League with Opel" sorgte für spannende Wettkämpfe mit insgesamt 10'000 Franken Preisgeld. Sieger der diesjährigen SwitzerLAN ist das Duo Noahreyli und Juu, die sich das Preisgeld von 2400 Franken und den Pokal sicherten.

Auch die diesjährige Auflage der "TCS eSports League with Opel" brachte schweizweit das grösste Fortnite-LAN und Rocket League Finale auf die grosse Bühne. Die mit rund 2000 Gamer besetzte SwitzerLAN in Bern beheimatete die besten Schweizer eSports-Teams und Einzelspieler, die um ein Preisgeld von insgesamt 10'000 Franken kämpften.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer massen sich im Vorfeld an zwei Online-Qualifikationsturnieren. Die besten traten nun am Samstag und Sonntag gegeneinander an. Vor Ort waren die Moderatoren der "TCS eSports League with Opel" mit einem Live-Studio mitten im Herzen der SwitzerLAN vertreten und kommentierten das Geschehen rund um die spannenden Matches, welche bis in die frühen Morgenstunden anhielten.

Triumph für das Duo Noahreyli und Juu

Im Game Fortnite setze sich das Duo Noahreyli/Juu durch, das sich nebst dem Siegerpokal auch die Siegerprämie von 2400 Franken sicherte. Die Sieger des Rocket League Cups, der ebenfalls im Rahmen der SwitzerLAN gespielt wurde, war das Team Cloud Esports. In einem intensiven Finale setzten sich die Spieler Velocity, Little Motion und Rehoon am Ende gegen das Team von Vision Gaming mit Shila, Maki und Seltt durch.

Die vielen spektakulären Duelle und das hochkarätige Teilnehmerfeld boten einen würdigen Abschluss der diesjährigen "TCS eSports League with Opel" Saison.

Die "TCS eSports League with Opel" wurde 2018 als eSports-Engagement des Touring Club Schweiz gegründet und hat sich seither zum grössten Rocket League Wettbewerb sowie dem grössten Fortnite-LAN Finale der Schweiz entwickelt.