Auffahrt: Erhöhtes Staurisiko in Bergregionen

Ostermundigen (ots)

Da an mehreren Alpenpässen in der Schweiz nach wie vor Wintersperren bestehen, ist über Auffahrt und Pfingsten an den Verladestationen mit Wartezeiten zu rechnen. Allerdings kann die Öffnung des Gotthardpasses sowie mehrerer Urner Pässe die Situation etwas entschärfen. Das neu lancierte TCS Portal ermöglicht es, sich über die aktuellen Verkehrsbedingungen zu informieren.

Der Gotthard-, Nufenen- und Grosse Sankt-Bernhard Pass sowie weitere Pässe sind derzeit noch gesperrt. Diese Pässe stehen bisher nicht als Alternativrouten Richtung Süden zur Verfügung, was zu einer Verlagerung des Verkehrs hin zu den Verladestationen am Lötschberg, der Furka und der Vereina führen kann. Konkret betrifft dies auf der Hinreise die Verladestationen in Kandersteg (Lötschberg), Realp (Furka) und Klosters-Selfranga (Vereina). Auf dem Rückweg kann es in Goppenstein (Lötschberg), Oberwald (Furka) und Lavin-Sagliains (Vereina) zu Wartezeiten kommen.

Weitere Wintersperren werden aufgehoben

Entlastet werden könnte die Situation zumindest teilweise durch die geplante Öffnung des Gotthardpasses am 17. Mai. Am selben Tag soll auch der Klausenpass geöffnet werden. Auch der Furkapass, der am 5. Mai teilweise geöffnet worden ist, soll im Hinblick auf das Pfingstwochenende, am 26. Mai, geöffnet werden. Der Sustenpass wird auf der Urner Seite voraussichtlich am 2. Juni eröffnet, die vollständige Öffnung ist für den 16. Juni geplant.

Die Termine sind ohne Gewähr. Je nach Wetterlage kann eine geplante Öffnung verschoben werden.

TCS lanciert Portal über Schweizer Pässe

Der TCS hat neu ein Pässe-Portal lanciert. Es liefert in Echtzeit Informationen über die 40 wichtigsten Pässe der Schweiz. Es finden sich Informationen darüber, welche Schweizer Pässe geöffnet und welche geschlossen sind. Die Leserinnen und Leser erfahren, ob auf einem Pass Schnee liegt und ob Einschränkungen für bestimmte Fahrzeugtypen oder eine Kettenpflicht gelten. Das Pässe-Portal des TCS ist für alle zugänglich und kostenlos. Es wird laufend weiterentwickelt und an die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmenden angepasst.

Der TCS engagiert sich bereits seit langem im Bereich der Verkehrsinformationen. Dabei nehmen die Informationen über die Situation auf den Pässen einen wichtigen Platz ein. Der TCS hat nun alle diese Daten zusammengefügt, aktualisiert und in das neu lancierte Pässe-Portal integriert.

TCS-Tipps für Motorradfahrer