Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

125 Jahre TCS - eine Erfolgsgeschichte

Bern (ots)

Exakt vor 125 Jahren, am 1. September 1896, gründeten 205 abenteuerlustige Genfer Velofahrer den Touring Club Schweiz. Heute zählt der TCS 1.5 Millionen Mitglieder und ist der mit Abstand grösste Mobilitätsclub des Landes. Diesen Erfolg und das grosse Jubiläum feiert der TCS mit der gesamten Schweizer Bevölkerung.

Am 1. September 1896 war es Ziel des neu gegründeten Touring Club Schweiz, den Radtourismus zu fördern und sicherer zu machen. 205 Mitglieder zählte der TCS bei seiner Gründung. Heute sind es im Schnitt 1'300 Personen pro Tag, denen der grösste Mobilitätsclub der Schweiz Hilfe leistet, sei es bei einer Panne im Strassenverkehr, für in Not geratene Reisende im Ausland oder bei medizinischen Beratungen. Durch Aufklärung, Sensibilisierungskampagnen und sein politisches Engagement trägt der TCS zu sichereren Rahmenbedingungen im Verkehr bei, setzt sich für die freie Wahl und die kombinierte Nutzung des Transportmittels ein sowie für verbesserte Bedingungen für sämtliche Verkehrsteilnehmende jeden Alters.

"Der Erfolg des TCS ist unseren Mitarbeitern zu verdanken", sagt Jürg Wittwer, Generaldirektor des TCS. "Dieses grosse Engagement für die Mobilität und das breite Angebot an Dienstleistungen konnte und kann der TCS nur dank ihres professionellen und leidenschaftlichen Einsatzes für unsere Mitglieder bieten," führt er weiter aus.

Aus diesem Grund wird das 125 Jahr Jubiläum auch mit einem grossen Fest für die 1'700 Mitarbeitenden gefeiert. Gefeiert wird aber auch mit den Mitgliedern und allen Schweizerinnen und Schweizern. Dies mit der grossen TCS Erlebnistournée durch zwölf Schweizer Städte, welche im August in Basel gestartet ist. "Mit der Erlebnistournée wollen wir unsere Mitglieder und auch alle Schweizerinnen und Schweizer zum Feiern mit uns einladen. Nur dank des Vertrauens seiner Mitglieder und der Schweizer Bevölkerung kann der TCS seinen Auftrag im Dienste der Gesellschaft wahrnehmen", so TCS Zentralpräsident Peter Goetschi.