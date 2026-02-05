Danone DACH

Richiamo di specifici lotti di Aptamil

Zurigo (ots)

In accordo con le autorità svizzere competenti, Danone richiama in Svizzera specifici lotti di produzione di Aptamil – nel contesto dell’aggiornamento delle raccomandazioni relative al valore soglia della cereulide. Il richiamo riguarda i prodotti elencati nell’allegato, con le rispettive date di scadenza (MHD) indicate.

La salute e la sicurezza dei lattanti, così come il rispetto delle normative locali, rappresentano da sempre la massima priorità per Danone. In questo contesto, Danone accoglie con favore la chiarezza fornita dalla nuova linea guida scientifica pubblicata lunedì dall’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA). Alla luce dell’evoluzione delle linee guida regolatorie – inclusa la recente raccomandazione scientifica dell’EFSA sui valori soglia precauzionali della cereulide negli alimenti per lattanti – Danone richiama i lotti interessati.

La cereulide può provocare sintomi come vomito e diarrea, generalmente entro 30 minuti e sei ore dall’ingestione. In caso di dubbio, consigliamo ai genitori di rivolgersi alla pediatra o al pediatra di fiducia.

I prodotti appartenenti ai lotti interessati non devono più essere utilizzati e devono essere restituiti al punto di vendita in cui sono stati acquistati. Il prezzo di acquisto sarà rimborsato anche senza scontrino.

Sulla nostra piattaforma aptaclub.ch è possibile verificare se la data di scadenza di un prodotto è interessata dal richiamo. Inoltre, il servizio destinato ai genitori è disponibile per qualsiasi ulteriore ragguaglio:

· Aptamil: Telefono: 0800 55 06 09 | www.aptaclub.ch

Desideriamo rassicurare i genitori che tutti i prodotti non inclusi nel richiamo sono sicuri.

