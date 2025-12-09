Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Psychische Gesundheit junger Menschen stärken

"Reconnect" gewinnt den youngCaritas-Award 2025

Luzern (ots)

Junge Menschen in der Schweiz leiden verstärkt unter Leistungsdruck, Stress oder Zukunftsängsten. Mit ihrem Ansatz für mehr Resilienz und Lebenskompetenz hat das Projekt "Reconnect" die Jury des 21. youngCaritas-Awards überzeugt. Die Preisverleihung fand am Samstag, 6. Dezember, in Luzern statt. Neben dem Gewinnerprojekt erhielten elf weitere Projekte die Möglichkeit, ihr freiwilliges Engagement auf der Bühne sichtbar zu machen.

Mit dem Projekt "Reconnect" entwickeln Julie Rainer und Daniel Lucio gemeinsam mit Schüler*innen ein innovatives, schulbasiertes Bildungsprogramm. Damit reagieren sie auf die wachsende Zahl von Jugendlichen in der Schweiz, die psychisch stark belastet sind. Dieses präventive Angebot verbindet Erkenntnisse aus Psychologie, Pädagogik und Designprozessen, um junge Menschen zu befähigen, eigene Strategien im Umgang mit Belastungen wie Leistungsdruck, Stress oder Zukunftsängsten zu entwickeln. Das Projekt stärkt nachhaltig die mentale Gesundheit der Jugendlichen und fördert zentrale Lebenskompetenzen. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass eine solidarische Gesellschaft nur entstehen kann, wenn sich junge Menschen gut fühlen - denn erst dann können sie sich auch für andere einsetzen.

Die fünfköpfige Jury des 21. youngCaritas-Awards zeigte sich besonders beeindruckt von der Aktualität des Projekts, der fundierten inhaltlichen Auseinandersetzung und der innovativen Herangehensweise. Ebenso überzeugten die enge Zusammenarbeit mit verschiedensten Akteuren der Bildungslandschaft sowie der partizipative Ansatz, bei dem Schüler*innen direkt in die Gestaltung einbezogen werden. Julie Rainer und Daniel Lucio vom Projekt "Reconnect" freuen sich: "Wir sind überglücklich und zutiefst dankbar für diese Auszeichnung - sie ist für uns eine riesige Belohnung nach all den vielen Stunden, die wir Woche für Woche in Reconnect investieren. Der Award gibt uns neuen Antrieb und bestärkt uns darin, weiterhin für die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen und ihrer Verbindung zueinander einzustehen."

Die Themenvielfalt der nominierten Projekte beim diesjährigen youngCaritas-Award war beeindruckend: Die jungen Projektmachenden setzen sich unter anderem für soziale Gerechtigkeit, Inklusion und Nachhaltigkeit ein. Die Bandbreite reichte von einer solidarischen Disco über Wanderungen für junge Menschen mit und ohne Fluchterfahrung bis hin zu einer Radiosendung von Jugendlichen für Jugendliche. Drei weitere Projekte erhielten eine Auszeichnung: