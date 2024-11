ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps 2. Novemberhälfte: ARTE FilmFestival | Top of the Lake | KIDS | Stand-up Comedy | Hommage an Puccini

Straßburg (ots)

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

ARTE FilmFestival

Schwerpunkt - Ab dem 17. November auf arte.tv

Vom 17. bis 24. November zeigt ARTE die siebte Ausgabe des "ARTE FilmFestivals" mit ausnahmslos preisgekrönten europäischen und internationalen Autorenfilmen. Mit dabei sind u.a. Ruben Östlunds "Triangle of Sadness", "Pacifiction" von Albert Serra, das Historiendrama "Corsage" und der Thriller "Die Kairo Verschwörung" mit anschließender Dokumentation "Es war einmal ... Die Kairo Verschwörung" von Amine Mestari.

Evil

Online First, 6-teilige Serie - Ab dem 21. November auf arte.tv

Stockholm in den 1950er Jahren: Der 16-jährige Erik treibt als Anführer einer Jugendbande sein Unwesen. Seine letzte Chance ist das Eliteinternat Stjernsberg. Dort wird er mit einem brutalen Bestrafungssystem konfrontiert, das den Misshandlungen durch seinen Vater in nichts nachsteht. Wird es Erik gelingen, sich aus der Spirale der Gewalt zu befreien?

Top of the Lake

Web Only, Serie (Staffel 1 & 2) - Ab dem 29. November auf arte.tv

Die zwölfjährige Tui will sich in einem Bergsee in Neuseeland das Leben nehmen. Sie ist schwanger. Detective Robin Griffin (Elisabeth Moss) aus Sydney, gerade erst in ihr Heimatdorf Paradise zurückgekehrt, hat viele Fragen an das Mädchen, doch Tui verschwindet plötzlich spurlos ... Auftakt des mystischen Serienklassikers von Oscarpreisträgerin Jane Campion, der sich vier Jahre später mit einem ebenso rätselhaften Fall in Australien fortsetzt.

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Weltklimakonferenz in Baku

Wie lässt sich der Klimaschutz finanzieren?

Schwerpunkt - Bereits online auf arte.tv

Die 29. Weltklimakonferenz findet vom 11. bis 24. November in Baku, der Hauptstadt von Aserbaidschan, statt. Im Mittelpunkt steht die Klimafinanzierung. Bisher galt die Abmachung, dass die reicheren Staaten Geld für die Entwicklungsländer bereitstellen, doch die läuft 2025 aus. ARTE präsentiert eine Auswahl an passenden Reportagen und Dokumentarfilmen.

Biokrise - Masse statt Klasse?

Online First, Dokumentarfilm - Ab dem 19. November auf arte.tv

Der Dokumentarfilm "Biokrise - Masse statt Klasse?" zeigt die Schattenseiten des wachsenden Biosektors: Massentierhaltung, Billigproduktion im Ausland unter unwürdigen Arbeitsbedingungen, intransparente Bio-Siegel. Am Ende ist nicht nur das Vertrauen der Verbraucher erschüttert, auch Bioläden und Bio-Landwirte müssen wegen des Preisdrucks aufgeben. Hat Bio noch Zukunft?

KIDS

Online First,12-teilige Dokureihe - Ab dem 20. November auf arte.tv

Die Dokureihe "KIDS" begibt sich auf eine faszinierende Reise durch die emotionale und psychosoziale Entwicklung unserer Kinder. Es geht um die erste Liebe, um jugendliche Körperbilder und um ganz reale Ängste. Es geht um Mobbing, Ernährung und Statussymbole. Anhand persönlicher Geschichten und neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse bietet die Dokureihe wichtige Einblicke in die Welt junger Menschen.

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Stand-up Comedy

Dokureihe - Ab dem 20. November auf arte.tv

Die Dokureihe "Stand-Up-Comedy"beleuchtet in drei Folgen das Stand-up als zentrales popkulturelles Phänomen der Gegenwart, ergründet seine Ursprünge und die diskrete Revolution der weiblichen Stand-up-Comedy-Szene in den 60er Jahren. Darüber hinaus blickt die Reihe auf die Eroberung von zunehmend politisierten Stand-up-Formaten in den sozialen Netzwerken und auf den Streaming-Plattformen.

MUSIK

Hommage an Puccini

Anna Netrebko & Jonas Kaufmann in Mailand

Gala - Am 29. November um 20.00 Uhr im Livestream auf arte.tv/concert

Live aus der Scala: Riccardo Chailly dirigiert das Gedenkkonzert zum 100. Todestag von Giacomo Puccini. Die Weltstars der Opernbühne Anna Netrebko und Jonas Kaufmann feiern einen der größten Komponisten des Musiktheaters. Musikdirektor Riccardo Chailly leitet das Gedenkkonzert mit seinen eigenen Ensembles: Orchester und Chor der Mailänder Scala und die Chor-Akademie präsentieren neben Auszügen aus "Madama Butterfly" und "Manon Lescaut" auch Puccinis "Requiem".

