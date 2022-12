AQMetrics

AQMetrics stellt in Luxemburg ehemaligen Geschäftsführer von BNP Paribas Securities Services und Caceis, Vincent Marc, ein

Dublin (ots/PRNewswire)

AQMetrics, ein weltweit führendes regulatorisches Technologieunternehmen, gab heute die Einstellung von Vincent Marc bekannt, die mit der Expansion von AQMetrics nach Luxemburg zusammenfällt. Diese Nachricht folgt der jüngsten Ankündigung von AQMetrics, dass Paul Chung dem Unternehmen beigetreten ist, um AQMetrics INC in Nordamerika zu vergrößern.

Vincent Marc schließt sich AQMetrics an, um die derzeitige Präsenz des Unternehmens auf dem europäischen Markt durch die enge Zusammenarbeit mit neuen und bestehenden Kunden zu festigen. Er wird sicherstellen, dass AQMetrics-Kunden ihre Nutzung der preisgekrönten Lösung von AQMetrics optimieren, um ihre Anforderungen an Datenmanagement, aufsichtsrechtliche Berichterstattung, Einblicke in Risikodaten und die Analyse von Liquiditätsrisiken zu erfüllen.

Marc ist ein erfahrener Vertriebsleiter mit mehr als zwanzig Jahren Erfahrung in der Leitung von Geschäftsentwicklungsteams für große Finanzinstitute und der Beratung von institutionellen Kunden in der internationalen Fondsbranche. Er verfügt über Erfahrung mit der Expansion von Unternehmen in die USA, in das Vereinigte Königreich, nach Kontinentalasien und in den Nahen Osten. Marc ist für die Geschäftsentwicklungsstrategie von AQMetrics in Luxemburg in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Angebote im Bereich Managed Services zuständig.

Er stellt fest: „Ich kenne AQMetrics schon seit einigen Jahren und dies ist der richtige Zeitpunkt für mich, jetzt diesem spannenden Unternehmen beizutreten, da es sich bemüht, ein wichtiger Akteur in Luxemburg zu werden."

Geraldine Gibson-Dautun, CEO von AQMetrics, bemerkt dazu: „Ich freue mich, Vincent Marc bei AQMetrics begrüßen zu dürfen, und ich bin mir sicher, dass er im Zuge unserer Expansion in Luxemburg von entscheidender Bedeutung sein wird. Vincent Marc hat eine Karriere als Head of Sales bei Tier-1-Finanzinstituten wie BNP Paribas Securities Services und Caceis aufgebaut. Ich bin zuversichtlich, dass er maßgeblich zur Vergrößerung unseres Kundenstamms und der Mitarbeiterzahl in Luxemburg beitragen wird."

