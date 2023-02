comparis.ch AG

Medienmitteilung: Benzinpreisvergleich für die Schweiz: Comparis und TCS kooperieren

Mehr Transparenz bei Treibstoffpreisen

Comparis und der Touring Club Schweiz (TCS) arbeiten beim Benzinpreisvergleich künftig zusammen. Der Online-Vergleichsdienst übernimmt die Datengrundlage des vom Touring Club Ende 2022 lancierten Benzinpreisradars. Durch die Zusammenarbeit sollen User künftig von einer noch umfassenderen Preisübersicht und mehr Transparenz in Sachen Treibstoffen profitieren.

Zürich, 27. Februar 2023 – Comparis und der Touring Club Schweiz (TCS) arbeiten künftig zusammen. Der Onlinevergleichsdienst comparis.ch übernimmt die Datengrundlage des vom TCS im November 2022 ins Leben gerufenen Benzinpreisradars und erweitert mit dieser Lancierung die grösste Benzinpreisvergleichs-Plattform der Schweiz.

Durch die Zusammenarbeit versprechen sich die beiden Partner eine noch breitere Datengrundlage, indem auch Comparis-User dazu beitragen, die Preise schweizweit zu melden oder zu bestätigen. Damit schaffen sie mehr Transparenz bezüglich der Treibstoffpreise für Schweizer Autofahrerinnen und Autofahrer.

Verwaltungsrat der Comparis-Gruppe Paul Kummer freut sich über die Zusammenarbeit: «Gerade in einer von steigenden Preisen geprägten Zeit freut es mich besonders, dass wir mehr Transparenz im Schweizer Markt für Treibstoffe schaffen können. Ein nicht ganz alltägliches Unterfangen, das nun dank der Zusammenarbeit mit dem TCS möglich wird.»

Jürg Wittwer, Generaldirektor des Touring Club Schweiz, zu dieser Kooperation: «Wir freuen uns sehr, dass Comparis unsere Lösung für den Benzinpreisvergleich übernimmt. Mit vereinten Kräften werden wir zum Wohle der Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten noch besser werden, ohne dass es den Bund einen Rappen kostet.»

Über den Benzinpreisvergleich

Der Touring Club Schweiz (TCS) hat Ende November 2022 den Benzinpreisradar lanciert. Er ermöglicht Konsumentinnen und Konsumenten sowie Tankstellenbetreibenden einen Überblick über die Preise für Treibstoff an verschiedenen Schweizer Tankstellen. Nutzerinnen und Nutzer des Benzinpreisradars können zudem Preise an Tankstellen in ihrer Nähe melden oder bereits publizierte Preise bestätigen.

Zur Vermeidung von Missbräuchen können nur Preisangaben zu Tankstellen gemacht werden, die sich in einem bestimmten Umkreis des Absenders befinden. Wer solche Preisangaben ändern oder bestätigen möchte, braucht zudem ein Login.

Über Comparis

Mit über 80 Millionen Besuchen im Jahr zählt comparis.ch zu den meistgenutzten Schweizer Websites. In den letzten Jahren sind Comparis sowie seine Partnerservices, die alle zur Decisis Holding gehören, stark gewachsen: Neben dem traditionellen Krankenkassen- und Versicherungsbereich haben sich inzwischen der Immobilienbereich und der Bereich Banken, unterstützt durch die Schwestergesellschaften (HypoPlus AG, Optimatis AG, Advanti AG, Decisis Services AG, Navisano AG), zu wichtigen Stützen der Unternehmensgruppe entwickelt.

Dank umfassender Vergleiche und Bewertungen bringt das Unternehmen Transparenz in den Markt. Dadurch stärkt comparis.ch die Entscheidungskompetenz von Konsumentinnen und Konsumenten. Gegründet 1996 vom Ökonomen Richard Eisler, beschäftigt das Unternehmen heute rund 175 Mitarbeitende.

Über den TCS

Der Touring Club Schweiz steht der Schweizer Bevölkerung seit 126 Jahren zur Seite. Er setzt sich für eine sichere, nachhaltige und frei gewählte Mobilität in der Schweiz ein. Über seine 23 regionalen Sektionen bietet der grösste Mobilitätsclub der Schweiz seinen über 1,5 Millionen Mitgliedern eine grosse Auswahl an Leistungen und Services rund um Mobilität, Assistance und Freizeitaktivitäten. Nicht weniger als 1'900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen alle 80 Sekunden für Unterstützung im Bereich Personen- und Fahrzeug-Assistance, aber auch in Bezug auf Reisen, Gesundheit, Rechtsschutz und Verkehrssicherheit. Jedes Jahr leisten 198 Patrouilleure rund 355'000 Pannenhilfe-Einsätze auf Schweizer Strassen und ermöglichen so in 82 Prozent der Fälle eine sofortige Weiterfahrt. Die Assistance-Zentrale führt 40'000 Einsätze sowie 5'100 medizinische Abklärungen und 1'300 Patiententransporte pro Jahr durch. 143'000 Fahrzeugkontrollen werden in 21 technischen Zentren durchgeführt. Die 8 Rechtsschutz-Büros bearbeiten 40'000 Rechtsfälle und bieten über 10'000 Rechtsauskünfte. Im medizinischen Bereich ist TCS Swiss Ambulance Rescue der grösste private Akteur für Rettungsdienst und Krankentransport in der Schweiz, mit 162 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 38 Fahrzeugen, 10 Logistikbasen und 25'200 Einsätzen pro Jahr. Mit seinen 29 Campingplätzen, die 1’000'000 touristische Übernachtungen erzielen, ist der TCS auch im Camping-Bereich führend. Seit 1908 setzt sich der TCS für die Verkehrssicherheit in der Schweiz ein, indem er pädagogische Hilfsmittel, Sensibilisierungs- und Präventionskampagnen entwickelt und Behörden zur Mobilitätsinfrastruktur berät. Der TCS verteilt jedes Jahr rund 100'000 Leuchtgürtel an Kinder zum Beginn ihres ersten Schuljahres und 80'000 Leuchtwesten an Kinder von 7 bis 8 Jahren, damit die Mobilität der Jüngsten in aller Sicherheit erfolgen kann. Der TCS ist Mitunterzeichner der Roadmap Elektromobilität 2025. Seine Mobilitätsakademie leitet die Drone & Vertical Mobility Academy im Auftrag der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA).

Link zum Benzinpreisvergleich: www.comparis.ch/benzin-preise

