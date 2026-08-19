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PR-Trendmonitor: Sprachgewandtheit und Multitasking wichtigste PR-Superkräfte

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Zürich (ots)

Mit einem augenzwinkernden Blick auf diesen Sommer haben die dpa-Tochter news aktuell und P.E.R. Agency PR-Profis gefragt, welche PR-Superkräfte sie besonders gut beherrschen. Sprachgewandtheit und Multitasking sind die meistgenannten PR-Superkräfte im PR-Alltag. Das zeigt in einem Branchen-Selbstcheck der aktuelle PR-Trendmonitor. An der jährlichen Branchenumfrage haben 302 PR-Fach- und Führungskräfte aus der Schweiz und aus Deutschland teilgenommen.

44 Prozent der Befragten nennen "Sprachgewandtheit" als ihre wichtigste PR-Superkraft, dicht gefolgt von "Multitasking auf Superhero-Niveau" mit 43 Prozent. Auf dem dritten Platz landet die Superkraft, "Storytelling aus dem Nichts erschaffen" (37 Prozent). Einen guten Briefing-Instinkt hat ein Drittel der befragten Kommunikationsprofis: 34 Prozent geben an, dass "Gedankenlesen bei vagen oder fehlenden Briefings" eine Superkraft sei, die sie besonders gut beherrschen.

Für ein knappes Drittel gehört ausserdem Widerstandsfähigkeit zu den entscheidenden Stärken: 31 Prozent bescheinigen sich einen Resilienz-Master. 27 Prozent schreiben sich einen "Diplomatie-Skill Level Endboss" zu. Ebenfalls 27 Prozent haben eine besondere Nervenstärke bei Abnahmen und nennen "stoische Gelassenheit bei Freigabeprozessen" als ihre stärkste PR-Superkraft. Jeder fünfte Befragte besitzt zudem eine "übermenschliche Übersetzungsfähigkeit zwischen Abteilungen" (21 Prozent).

19 Prozent sehen sich als Meister des Kalenders: Sie nennen den "Termin-Terminator" als ihre persönliche Superkraft. Noch 13 Prozent der PR-Profis verfügen über ein "Shitstorm-Frühwarnsystem" und noch weniger besitzen die Fähigkeit, sich in letzter Minute ein wenig Extrazeit zu verschaffen: "Zeitdehnung bei Deadlines" beherrscht nur jeder zehnte Befragte (11 Prozent). Gegen Spam sind die wenigsten Kommunikatorinnen und Kommunikatoren gewappnet: Nur 5 Prozent besitzen einen "Spamfilter-Schutzschild". 7 Prozent der PR-Profis beherrschen keine der genannten Superkräfte besonders gut.

Alle Ergebnisse auf einen Blick:

Welche der folgenden PR-Superkräfte beherrschen Sie besonders gut?

· Sprachgewandtheit 44 %

· Multitasking auf Superhero-Niveau 43 %

· Storytelling aus dem Nichts erschaffen 37 %

· Gedankenlesen bei vagen / fehlenden Briefings 34 %

· Resilienz-Master 31 %

· Diplomatie-Skill Level Endboss 27 %

· Stoische Gelassenheit bei Freigabeprozessen 27 %

· Übermenschliche Übersetzungsfähigkeit zwischen Abteilungen 21 %

· Termin-Terminator 19 %

· Shitstorm-Frühwarnsystem 13 %

· Zeitdehnung bei Deadlines 11 %

· Spamfilter-Schutzschild 5 %

Nichts davon 7 %

Quelle: PR-Trendmonitor von news aktuell und P.E.R. Agency. Online-Befragung im Februar 2026 unter 302 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und Organisationen in der Schweiz und Deutschland.

Eine Einordnung der Ergebnisse gibt es auf dem news aktuell Blog: https://www.newsaktuell.de/blog/pr-trendmonitor-2026-superkraefte-in-der-pr/

Über den PR-Trendmonitor

Der PR-Trendmonitor ist eine Online-Umfrage der dpa-Tochter news aktuell und der Kommunikationsagentur P.E.R. Agency. Befragt werden regelmäßig Kommunikationsprofis aus Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen in Deutschland und der Schweiz. Die Umfrageergebnisse geben fundierte Einblicke in Trends, Herausforderungen und Entwicklungen, die sich in der Kommunikationsbranche abzeichnen. Der PR-Trendmonitor liefert PR-Fach- und Führungskräften wertvolle Insights für ihre Arbeit. Die Studien erscheinen seit über 20 Jahren und haben sich als wichtiger Indikator für die PR-Branche etabliert.

Über news aktuell (Schweiz) AG

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