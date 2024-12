EliTe Solar

EliTe Solar macht den ersten Spatenstich für ein 5GW-Solarproduktionszentrum in Ägypten, um regionale Energieziele voranzutreiben

Suez, Ägypten, 20 Dezember , 2024 (ots/PRNewswire)

Am 16. Dezember 2024 vollzog EliTe Solar, ein führender Hersteller von Photovoltaikanlagen mit Hauptsitz in Singapur, den ersten Spatenstich für sein neues Projekt in der ägyptischen TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone und setzte damit einen wichtigen Meilenstein in der globalen strategischen Expansion des Unternehmens. Die Anlage hat ein geplantes Kapazitätsziel von 5GW und erstreckt sich über eine Fläche von 78.000 Quadratmetern. Das Projekt soll im September 2025 die Produktion aufnehmen und Produktionslinien für Solarzellen mit 2 GW und Solarmodule mit 3 GW umfassen.

Bei der Zeremonie versammelten sich hochrangige Gäste, darunter Waleid Gamal Eldien, Vorsitzender der Suezkanal-Wirtschaftszone der Arabischen Republik Ägypten, Ouyang Xiaoming, Erster Sekretär der chinesischen Botschaft in Ägypten, Li Daixin, Vorsitzender der China-Africa TEDA Investment Co. Ltd. und Liu Jingqi, Vorsitzender von EliTe Solar, um sich auszutauschen und die zukünftigen Entwicklungsperspektiven des Projekts zu diskutieren.

"Der Start dieses Projekts ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der ägyptischen Solarindustrie", erklärte Waleid Gamal Eldien, Vorsitzender der ägyptischen Sonderwirtschaftszone. "Durch die Einführung fortschrittlicher Solartechnologien und die Optimierung der lokalen Lieferketten wird diese Initiative die allgemeinen Produktionsstandards in Ägypten anheben. Die fortschrittliche Solartechnologie und das Management-Know-how von EliTe Solar werden unsere weltweite Position in der Solarbranche weiter stärken."

Dieses Projekt bringt fortschrittliche Energieproduktionstechnologien nach Ägypten, fördert die lokale Lieferkette der Solarindustrie und stärkt Ägyptens Exportkapazitäten und globalen Einfluss auf dem Solarmarkt. Sie gibt der lokalen Wirtschaft neuen Schwung und ist eine wichtige Triebkraft bei der Unterstützung des ägyptischen Ziels für 2030, einen Anteil von 42 % erneuerbarer Energien zu erreichen.

"Dieses Projekt stärkt nicht nur die ägyptische Solarindustrie, sondern positioniert das Land auch als wichtiges Zentrum der Solarproduktion im Nahen Osten und Nordafrika (MENA). Es verbessert die Lieferkettenkapazitäten und leistet gleichzeitig einen entscheidenden Beitrag zum weltweiten Wachstum der erneuerbaren Energien", sagte Li Daixin, Vorsitzender der China-Africa TEDA Investment Co., Ltd.

In Anbetracht der jüngsten Stromengpässe und Stromausfälle in ganz Ägypten in diesem Jahr, die auf eine starke künftige Nachfrage nach Elektrizität hinweisen, ist eine diversifizierte Energiearchitektur zur Gewährleistung der Energieunabhängigkeit dringend erforderlich. Dieses Projekt trägt diesen Bedürfnissen in idealer Weise Rechnung, indem es nachhaltige Lösungen durch erneuerbare Energiequellen bietet. Nach seiner Fertigstellung wird das Projekt jährlich 500 Millionen kWh erzeugen, ca. 307 Millionen Tonnen Standardkohle einsparen und die Kohlendioxidemissionen ausgleichen, was der Pflanzung von 84 Millionen Bäumen entspricht.

Liu Jingqi, Vorstandsvorsitzender von EliTe Solar, erklärte: "Der Start des Projekts in Ägypten ist nicht nur ein Beweis für unsere Kompetenz in den Bereichen technologische Innovation und Branchenintegration, sondern unterstreicht auch die Mission von EliTe Solar, die Entwicklung erneuerbarer Energien weltweit anzuführen. Gemeinsam mit unseren Partnern gestalten wir eine grünere Zukunft und setzen neue Maßstäbe für die globale Energiewende."

Seit seiner Gründung hat EliTe Solar mehrere Produktionsstandorte in Ländern wie Vietnam, Indonesien und Ägypten eingerichtet und damit seine internationale industrielle Präsenz gefestigt. Auch in Zukunft wird EliTe Solar die Energiewende durch den Export hochwertiger Technologien vorantreiben und damit einen weiteren Beitrag zur globalen nachhaltigen Entwicklung leisten.

Informationen zu EliTe Solar

EliTe Solar wurde 2005 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führender Anbieter von Photovoltaik-Systemen zu werden, indem es den Kundenservice verbessert, den Kundenerfolg steigert und die Rentabilität erhöht. EliTe Solar kann auf eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lieferung von über 10 GW Solarmodulen weltweit verweisen. Wir bieten intelligente Solarlösungen für Energieversorger, gewerbliche und industrielle Kunden sowie für Privatkunden weltweit. Unser Ansatz konzentriert sich auf die Optimierung der Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE), um den Wert zu maximieren und gleichzeitig das Risiko zu minimieren, was unseren Kunden einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt verschafft. Mit einer starken Markenpräsenz und umfangreichen Produktionskapazitäten hat EliTe Solar ein vollständig integriertes Geschäftsmodell aufgebaut - von Siliziumwafern über Zellen bis hin zu Modulen - und damit die vertikale Integration in der Photovoltaikindustrie vorangetrieben. Erfahren Sie mehr über unser Angebot unter www.elite-solar.com.

