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Antalis unterzeichnet verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Papiergrosshandelbereichs von Papyrus in der Schweiz, in Deutschland und Osteuropa

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Lupfig (ots)

Antalis, ein weltweit führender Distributor für Papier, Verpackungslösungen und visuelle Kommunikationsmittel und Teil der KPP-Gruppe, hat eine verbindliche Vereinbarung unterzeichnet zur Übernahme des Papiergrosshandelbereichs von Papyrus in der Schweiz, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Polen, Rumänien, Estland, Lettland und Litauen.

Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vertragsbedingungen sowie der Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden in einigen europäischen Ländern. Alle Unternehmen bleiben bis zum Abschluss der Transaktion unabhängig.

Diese Übernahme würde das Vertriebsnetz und die Kundenreichweite von Antalis in der Schweiz und in Mittel- und Osteuropa weiter stärken. Die Integration - inklusive Kundenstamm und Logistikinfrastruktur - würde es Antalis zudem ermöglichen, die bereits sehr starke Präsenz in diesen Regionen weiter auszubauen und die Position als führender europäischer B2B-Distributor zu festigen. Ebenso könnten dadurch die Möglichkeiten, Kunden in diesen Märkten noch besser zu bedienen, ausgebaut werden.

Die Unternehmen, die übernommen werden sollen, erzielten im Geschäftsjahr 2025 einen Nettoumsatz von rund 215 Millionen Euro und beschäftigten 255 Mitarbeitende. Verteilt auf ein Netzwerk von zwölf Lagerstandorten bedienten sie in der gesamten Region mehr als 13 000 Kunden mit einem Sortiment von 21 000 Artikelnummern an Druck- und Büropapier.

"Wir freuen uns, das Team von Papyrus Mittel- und Osteuropa bei Antalis willkommen zu heissen. Diese Übernahme ist ein wichtiger Schritt zur Stärkung unserer Präsenz und unserer Vertriebskapazitäten. Die Zusammenführung der Kundenstämme, Teams und Logistiknetzwerke wird es uns ermöglichen, unser Angebot weiterzuentwickeln und unseren Kunden in der Region noch stärkere Unterstützung zu bieten", erklärt Hervé Poncin, CEO von Antalis.

Niklas Berntsson, Präsident und CEO der OptiGroup, betont: "Nach strategischer Überprüfung unseres Geschäfts haben wir entschieden, unsere Vertriebsaktivitäten im Papierbereich in diesen Märkten an Antalis zu verkaufen. Wir sind davon überzeugt, dass Antalis gut aufgestellt ist, um das Geschäft weiterzuentwickeln und unseren Kunden Kontinuität zu gewährleisten."

Über Antalis

Antalis ist Teil der Kokusai Pulp & Paper Group. Der Konzern mit Sitz in Japan ist weltweit führender Distributor für Papier, Verpackungslösungen und visuelle Kommunikationsmittel. Der weltweit jährliche Umsatz beträgt rund 4.2 Milliarden Euro. Die Gruppe beschäftigt 4300 Mitarbeitende und versorgt 100 000 Kunden in 34 Ländern über ihre 120 Verteilzentren.

Antalis Schweiz ist ein führender Distributor für Papier, Verpackungslösungen, visuelle Kommunikationsmittel sowie Hygieneartikel und Anbieter individueller Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch umfassende und kundenorientierte Dienstleistungen, eine grosse Fachkompetenz und jahrelange Erfahrung aus.

www.antalis.ch