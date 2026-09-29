Gaobeidian International Green Smart Healthy Buildings Expo

Energieeffizientere Gebäude, gesünderes Leben

Gaobeidian, China (ots)

Am 19. September wurde die Gaobeidian International Green Smart Healthy Buildings Expo 2026 im GBD International Convention and Expo Center in der chinesischen Provinz Hebei eröffnet. Veranstaltet wird die Messe von der Volksregierung der Stadt Baoding in der Provinz Hebei und der China Construction Metal Structure Association.

Unter dem Motto "Energieeffizientere Gebäude, gesünderes Leben" möchte die Messe Innovationen im Bereich des grünen Bauens vorantreiben und zur Verbesserung des Wohn- und Lebensumfelds beitragen. Mehr als 30.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter Experten, Wissenschaftler, Vertreter von Handelskammern, Branchenfachleute und Geschäftspartner aus mehr als 50 Ländern und Regionen weltweit - kamen zu der Veranstaltung zusammen.

Im Rahmen der Messe fanden insgesamt 30 Fachseminare und Matchmaking-Veranstaltungen statt. Thematisch befassten sie sich unter anderem mit "guten Wohnhäusern" und grünem Bauen, Stadterneuerung und der Praxis kohlenstoffarmer Industrieparks, klimaneutraler ländlicher Entwicklung und der Integration von Stadt und Land, Energiesystemen sowie intelligentem Betrieb und Instandhaltung, Digitalisierung und intelligenten Technologien, der Industrialisierung des Bauwesens, Architektur und Finanzierung sowie grünen, intelligenten und gesunden Gebäuden. Damit bot die Messe eine vielfältige Plattform für fachlichen Austausch, Technologietransfer und industrielle Zusammenarbeit.

Besondere Aufmerksamkeit erhielten mehr als 20 mobile Raumkapsel-Produkte, die auf der Messe erstmals vorgestellt wurden. Diese innovativen Produkte wurden unter Einbindung führender wissenschaftlicher und technologischer Ressourcen aus China und dem Ausland entwickelt und greifen umfassend auf fortschrittliche Konzepte und Technologien aus der Luft- und Raumfahrt zurück. Sie gelten als richtungsweisende Produkte im Bereich grüner, intelligenter und gesunder Gebäude und sollen der Innovationsentwicklung der Branche neue Impulse verleihen.

In den vergangenen Jahren hat Gaobeidian seinen Schwerpunkt verstärkt auf eine grüne und kohlenstoffarme Entwicklung gelegt. Die Stadt hat die Branche für grüne, intelligente und gesunde Gebäude zu einer zentralen Säule ihrer Wirtschaft und zu einem neuen Motor des regionalen Wirtschaftswachstums ausgebaut.

Gleichzeitig treibt Gaobeidian Innovation und Forschung und Entwicklung, die Bildung industrieller Cluster sowie die anwendungsorientierte Umsetzung grüner Gebäudetechnologien kontinuierlich voran. Ziel ist es, die Entwicklung zu einer "internationalen Hauptstadt des grünen Bauens" zu beschleunigen und damit die hochwertige und nachhaltige Entwicklung der regionalen Bauwirtschaft zu unterstützen.