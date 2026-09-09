Tubolito Gmbh

Das österreichische Unternehmen Tubolito feiert zehn Jahre TPU-Fahrradschläuche

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Wien (ots)

Als Ákos Kertész und Christian Lembacher 2016 Tubolito gründeten, war der Fahrradschlauch das am meisten übersehene Bauteil am Rad. Rahmen, Laufräder und Schaltungen waren längst neu gedacht – im Reifen steckte weiter Butyl.

„Wir hatten langjährige Erfahrung mit dem Kunststoff thermoplastisches Polyurethan (TPU)", erinnert sich Kertész. "Die Frage war für uns daher nicht, ob wir das Material TPU verwenden können, sondern warum für Fahrradschläuche eigentlich immer noch Butyl eingesetzt wird.“

Weil es für die Produktion von TPU-Fahrradschläuchen weder passende Maschinen noch Normen gab, entwickelten die Gründer Fertigungsverfahren und Anlagentechnik selbst.

Das Ergebnis sind heute mehrere eigene Technologien: S-Tubos sind um 80 % leichter als vergleichbare Butylschläuche und dennoch gleich robust. Für X-Tubos bietet Tubolito bei Platten zudem einen einjährigen Austauschservice an.

„TPU-Fahrradschläuche“ sind in den letzten zehn Jahren eine eigene Kategorie im Radsport geworden. Tubolito ist heute ein weltweit bekanntes Unternehmen.

Über Tubolito

Tubolito wurde 2016 in Österreich von Ákos Kertész und Christian Lembacher gegründet und hat den Fahrradschlauch aus thermoplastischem Polyurethan (TPU) erfunden. Das Portfolio umfasst heute Schläuche für nahezu jede Rad- und Reifengröße – von Rennrad und Gravel über MTB bis zu Stadt-, Falt- und E-Bike.

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