Verein Pay Attent!on

Pay Attent!on: il settore finanziario e la polizia uniscono le forze contro le frodi nei pagamenti

Zurigo (ots)

I mezzi di pagamento senza contanti, come le carte di debito e di credito, l'e-banking o TWINT, sono metodi di pagamento tecnicamente sicuri. Il punto più vulnerabile è rappresentato dal fattore umano. I truffatori cercano di sfruttare questa vulnerabilità manipolando in modo mirato le loro vittime. In questo contesto, SwissDebitPay, la Swiss Payment Association, l'Associazione Svizzera dei Banchieri e la polizia hanno deciso di unire le forze: sotto l'egida di Pay Attent!on uniscono le loro iniziative di prevenzione esistenti puntando in futuro su campagne comuni e coordinate a livello nazionale. L'obiettivo è quello di proteggere la popolazione in modo ancora più efficace dal phishing, dalle truffe e da altre forme di frode nei pagamenti.

Negli ultimi anni l'utilizzo di mezzi di pagamento senza contanti, quali l'e-banking, TWINT e le carte di debito e di credito, ha registrato un forte aumento. Gli operatori di pagamento investono in modo costante e massiccio nella sicurezza dei propri sistemi, garantendo così un livello tecnico di protezione molto elevato. Allo stesso tempo, i truffatori continuano a perfezionare i propri metodi di attacco. Forme di frodi, quali il phishing, le truffe, l'usurpazione d'identità o l'ingegneria sociale (social engineering) sono organizzate in modo sempre più professionale e mirano volutamente alle debolezze umane. Queste forme di attacco si manifestano in modo identico o simile indipendentemente dal metodo di pagamento utilizzato.

Il fattore umano come principale punto vulnerabile

Le misure tecniche da sole non sono quindi sufficienti per combattere efficacemente le frodi nei pagamenti. Molte forme di frode mirano al comportamento degli utenti. Attraverso abili manipolazioni, i truffatori inducono le loro vittime a rivelare codici di accesso, password o altre informazioni riservate, oppure a effettuare esse stesse dei pagamenti. Una volta che i dati di accesso sono stati divulgati o i pagamenti sono stati effettuati, è praticamente impossibile prevenire o riparare i danni.

Per questo motivo, la sensibilizzazione della popolazione rimane un elemento fondamentale per una prevenzione efficace delle frodi: chi conosce bene le truffe è in grado di riconoscere tempestivamente i segnali di allarme e di reagire in modo adeguato.

Una vasta alleanza per una prevenzione efficace

Partendo dall'attuale associazione Card Security, tre attori chiave del settore dei pagamenti svizzero - SwissDebitPay (società emittente di carte di debito), Swiss Payment Association (società emittente di carte di credito) e l'Associazione Svizzera dei Banchieri (banche) - uniscono le forze insieme alla polizia: l'associazione Pay Attent!on costituisce la base per una lotta efficace a livello nazionale contro le frodi dei pagamenti, indipendentemente dalla modalità di pagamento utilizzata.

Pay Attent!on riunisce iniziative di lunga data volte a contrastare le frodi dei pagamenti, quali Card Security, EBAS (eBanking - ma sicuro!) o le campagne della Prevenzione Svizzera della Criminalità. L'obiettivo è quello di potenziare ulteriormente l'efficacia attraverso un impiego coordinato delle risorse, una comunicazione uniforme e una maggiore presenza a livello nazionale.

Campagne di prevenzione a partire dal 2027

L'associazione Pay Attent!on ha avviato la propria attività l'8 settembre 2026 e lancerà le prime campagne di prevenzione a proprio nome a partire dal 2027. Fino ad allora proseguiranno le campagne attualmente in corso promosse da Card Security ed EBAS. In questo modo si creerà gradualmente un'immagine comune di portata nazionale con messaggi chiari. Gli obiettivi principali sono: una popolazione ben informata e transazioni di pagamento ancora più sicure in Svizzera.

Thomas Weber, amministratore delegato di SwissDebitPay: "La prevenzione delle frodi si basa sull'interazione tra soluzioni di pagamento sicure e utenti ben informati. Le carte di debito sono tra i mezzi di pagamento senza contanti più diffusi. Vantiamo quindi un'esperienza pluriennale nel campo della prevenzione. Da oltre dieci anni i membri di SwissDebitPay sostengono l'iniziativa di prevenzione Card Security. Con Pay Attent!on potremo raggiungere un pubblico ancora più ampio e dare un importante contributo alla sicurezza delle transazioni di pagamento".

Stefan Brunner, presidente della Swiss Payment Association: "Essere sempre un passo avanti rispetto ai truffatori fa parte da decenni del DNA delle società emittenti di carte di credito. Con l'iniziativa di prevenzione Card Security, la Swiss Payment Association ha sostenuto in passato campagne di grande impatto. Questo know-how confluisce ora in Pay Attent!on. La collaborazione mirata con altri fornitori di strumenti di pagamento presenti sul mercato ci consente di rendere il nostro lavoro di prevenzione ancora più efficace e di successo, garantendo così ai titolari delle carte una sicurezza ancora maggiore".

August Benz, vice CEO dell'Associazione Svizzera dei Banchieri: "La crescente professionalizzazione delle forme di frode richiede una risposta coordinata a livello nazionale. Con Pay Attent!on riuniamo le iniziative esistenti e rafforziamo la prevenzione proprio dove fa la differenza maggiore: nella sensibilizzazione della popolazione".

Pascal Simmen, delegato della Commissione tecnica della Prevenzione Svizzera della Criminalità (polizia): "Questa collaborazione tra la polizia e il settore finanziario è unica in Svizzera. Pay Attent!on ci permette di riunire un ampio bagaglio di competenze e sinergie provenienti da diversi settori nel campo delle frodi nei pagamenti, garantendo così una protezione ancora maggiore alla popolazione. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per combattere insieme le frodi nei pagamenti".

Informazioni su Pay Attent!on

Pay Attent!on è un'iniziativa di prevenzione svizzera promossa dal settore finanziario e dalla polizia sul tema della sicurezza dei pagamenti. L'obiettivo di Pay Attent!on è quello di informare la popolazione in generale attraverso campagne di prevenzione dedicate alle frodi nei pagamenti e di aiutare le persone a riconoscerle tempestivamente. In questo modo si intende rafforzare in modo duraturo la responsabilità individuale e la fiducia nei mezzi di pagamento senza contanti.