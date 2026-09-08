Verein Pay Attent!on

Pay Attent!on : le secteur financier et la police s'unissent pour lutter contre la fraude aux moyens de paiement

Zurich (ots)

Bien que les moyens de paiement dématérialisés (cartes de débit et de crédit, e-banking, TWINT) bénéficient de systèmes hautement sécurisés, le facteur humain reste le maillon faible. C'est précisément sur cette faille que s'appuient les escrocs pour piéger leurs victimes. Face à ce constat, SwissDebitPay, la Swiss Payment Association, l'Association suisse des banquiers et la police s'unissent aujourd'hui sous l'égide de Pay Attent!on. En mutualisant leurs initiatives et en lançant des campagnes nationales coordonnées, leur objectif est clair : protéger la population plus efficacement contre l'hameçonnage, le scamming et tout type de fraude aux moyens de paiement.

Les paiements sans espèces (e-banking, TWINT, cartes de débit et de crédit) ont littéralement explosé ces dernières années. Si les prestataires de services de paiement investissent massivement et continuellement pour garantir un très haut niveau de sécurité technique, les cyber-escrocs affinent eux aussi leurs modes opératoires. Hameçonnage (phishing), scamming, usurpation d'identité, ou ingénierie sociale : ces cyberattaques se professionnalisent et exploitent le facteur humain, touchant indifféremment tous les modes de paiement.

L'humain, principal maillon faible

La technique seule ne suffit plus à lutter efficacement contre la fraude aux moyens de paiement. La majorité des attaques ciblent le comportement des utilisateurs et utilisatrices. Par d'habiles manipulations, les cyber-escrocs les amènent à divulguer des codes secrets, des mots de passe ou d'autres informations confidentielles, voire à valider des transactions. Une fois les accès transmis ou les paiements déclenchés, les pertes financières sont généralement inévitables et irréversibles.

La sensibilisation demeure donc le rempart le plus efficace contre la fraude. Toute personne avertie repère les signaux d'alerte et adopte les bons réflexes.

Une alliance élargie pour une prévention renforcée

Trois acteurs majeurs du secteur - SwissDebitPay (émetteurs de cartes de débit), la Swiss Payment Association (émetteurs de cartes de crédit) et l'Association suisse des banquiers (banques) - font alliance avec la police au sein de l'association Card Security, rebaptisée Pay Attent!on. Cette nouvelle structure pose les jalons d'une réponse nationale unifiée contre la fraude aux moyens de paiement, quel que soit le mode de règlement utilisé.

Pay Attent!on fédère des initiatives historiques comme Card Security, EBAS (" eBanking - en toute sécurité ! ") et les campagnes de la Prévention Suisse de la Criminalité. L'objectif est de maximiser leur impact grâce à la mutualisation des ressources, une communication harmonisée et une présence accrue à l'échelon national.

Premières campagnes conjointes dès 2027

Lancée officiellement ce 8 septembre 2026, Pay Attent!on déploiera ses premières campagnes nationales dès 2027. D'ici là, les actions menées par Card Security et EBAS se poursuivent. Ce déploiement progressif permettra d'imposer des messages clairs et cohérents à l'échelle du pays, avec une ambition : renforcer la sécurité des flux financiers en Suisse et mieux protéger la population.

Thomas Weber, directeur de SwissDebitPay : " La prévention de la fraude repose sur l'équilibre entre des outils de paiement sécurisés et des utilisateurs et utilisatrices averti(e)s. Les cartes de débit figurant parmi les moyens de paiement dématérialisés les plus populaires, nous bénéficions d'un solide recul sur le sujet. Après plus de dix ans de soutien aux initiatives portées par Card Security, la création de Pay Attent!on va nous permettre d'élargir considérablement notre portée au service de la sécurité des flux financiers. "

Stefan Brunner, président de la Swiss Payment Association : " Garder une longueur d'avance sur les escrocs est ancré dans notre ADN. À travers les initiatives Card Security, la Swiss Payment Association a soutenu des campagnes majeures par le passé. En apportant aujourd'hui notre expertise à Pay Attent!on et en unissant nos forces à celles des autres acteurs du secteur, nous renforçons l'efficacité de la prévention et la sécurité des paiements au profit de tous les titulaires de cartes. "

August Benz, CEO suppléant de l'Association suisse des banquiers : " La professionnalisation croissante des cyber-arnaques exige une réponse coordonnée à l'échelle nationale. Pay Attent!on rassemble les forces vives et renforce les messages de prévention là où l'impact est le plus fort : la sensibilisation du public. "

Pascal Simmen, délégué de la Commission technique de la Prévention Suisse de la Criminalité (police) : " Ce partenariat entre la police et le secteur financier est unique en Suisse. En réunissant nos expertises respectives, nous créons des synergies précieuses pour contrer la cybercriminalité et protéger la population toujours plus efficacement. Nous avons la conviction que Pay Attent!on est la meilleure approche pour faire front commun contre la fraude aux moyens de paiement. "

À propos de Pay Attent!on

Pay Attent!on est une initiative de prévention suisse menée conjointement par le secteur financier et la police en faveur des paiements sécurisés. À travers des campagnes nationales, elle donne au grand public les clés pour repérer et déjouer la fraude. L'initiative contribue ainsi à promouvoir la responsabilité individuelle et à ancrer la confiance dans les paiements sans espèces.