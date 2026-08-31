HomeLink Ferien-Wohnungstausch e.V.

75 Jahre HomeLink: Drei Monate gratis - Garantiefonds mehr als verdoppelt

Bis zu 4.000 Euro weniger Unterkunftskosten im Urlaub: 60.000 Mitglieder profitieren von verbesserter Absicherung

Bamberg (ots)

HomeLink feiert sein 75-jähriges Bestehen: Interessierte können die Haustauschplattform drei Monate kostenfrei kennenlernen. Zugleich erhöht HomeLink Deutschland den Garantiefonds seiner Tausch-Rücktrittsgarantie von 2.000 auf 5.000 Euro.

HomeLink verbindet 60.000 Mitglieder in 70 Ländern. Die 1953 gegründete Organisation ermöglicht Reisen im Zuhause anderer Menschen - persönlich, nachhaltig und mit zusätzlicher Sicherheit. HomeLink International ist als Non-Profit-Organisation in Brüssel registriert; HomeLink Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein.

Während der kostenfreien Testphase können Interessierte ihr Zuhause präsentieren, nach Tauschpartnern suchen und Kontakte knüpfen. Erst wenn ein Tausch vereinbart wird, ist eine reguläre Mitgliedschaft erforderlich.

Haustausch bedeutet, wie Einheimische zu leben: in einem echten Zuhause, mitten in einer Nachbarschaft und mit viel Raum für Entdeckungen. Da zwischen den Tauschpartnern keine Unterkunftskosten entstehen, können Familien je nach Reiseziel und Aufenthaltsdauer bis zu 4.000 Euro sparen. Dieses Geld bleibt für Anreise, Ausflüge, Kultur und gemeinsame Erlebnisse - ohne auf Komfort oder Privatsphäre verzichten zu müssen.

Mitglieder teilen nicht nur Wohnraum, sondern auch Alltagserfahrungen und persönliche Empfehlungen. Aus vielen Kontakten entstehen langjährige Freundschaften. Zugleich werden vorhandene Wohnungen sinnvoll genutzt - eine nachhaltige Alternative zum Massentourismus.

Persönliche HomeLink-Ansprechpartner begleiten die Mitglieder von der Kontaktaufnahme bis zum vereinbarten Tausch. Klare Regeln und eine schriftliche Tauschvereinbarung geben zusätzliche Sicherheit.

Absagen sind äußerst selten. Muss eine Partnerfamilie etwa wegen schwerer Erkrankung oder eines Todesfalls absagen, sucht HomeLink zunächst im internationalen Netzwerk nach einem geeigneten Ersatztausch. Gelingt dies nicht, beträgt die Unterstützung bis zu 1.800 Euro.

"HomeLink steht für Vertrauen, Verlässlichkeit und Völkerverständigung. Wenn etwas Unvorhersehbares geschieht, sollen unsere Mitglieder wissen, dass sie nicht alleinstehen", erklärt Daniela Gocker von HomeLink Deutschland.

Pressefotos: https://www.homelink.de/medienberichte/pressebilder/