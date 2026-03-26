Garten Hotels

Gärten werden zur Galerie: 21 Schweizer Hotels lancieren Art Garten Hotels

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Baden/Konolfingen/La Tour-de-Peilz (ots)

Im Frühling 2026 werden Hotelgärten zur begehbaren Galerie. Unter dem Titel "Art Garten Hotels" präsentieren 21 Häuser in allen Landesteilen Kunstwerke namhafter Schweizer Künstler:innen in ihren Parkanlagen. Das Projekt verbindet Hotels, Gärten und zeitgenössische Kunst und lädt dazu ein, die Garten Hotels neu zu entdecken.

Ein prachtvoller Garten ist mehr als nur eine Kulisse - er ist die Seele eines Hotels. Diesem Credo folgen die 21 Mitglieder des Vereins Garten Hotels Schweiz. Ab April 2026 gehen die Gaststätten einen Schritt weiter und öffnen ihre Parkanlagen für eine Ausstellungsreihe. Dabei wird jeder Hotelgarten zur Freiluft-Galerie, in der Skulpturen und Installationen mit der individuellen Flora und Architektur des Standorts harmonieren.

100 Kunstwerke von 30 Kunstschaffenden, zugeschnitten auf 21 Standorte

Das Projekt "Art Garten Hotels" rückt das Handwerk der Gartenkunst und die Kreativität Schweizer Kunstschaffender ins Zentrum. Dazu wurden in enger Zusammenarbeit mit der Stiftung Schweizerische Triennale der Skulptur (Bad Ragartz) 30 Künstler:innen ausgewählt, deren Kunstwerke optimal zur jeweiligen Gartenanlage passen. Jeder Garten - egal ob er als Rückzugsort, Ort der Begegnung oder historische Parkanlage dient - erzählt durch die kuratierte Kunst eine neue Geschichte. Und das Gartenumfeld beeinflusst wiederum die Art und Weise, wie die Kunstwerke auf die Besuchenden wirken.

"Mit den Art Garten Hotels schaffen wir eine Verbindung, die es in dieser Form schweizweit noch nicht gibt", so Fabian Weidmann, Mitinitiant der Art Garten Hotels. "Wir laden die Gäste ein, Kunst dort zu erleben, wo Gastfreundschaft zu Hause ist."

Nach der diesjährigen Ausgabe soll die Art Garten Hotels auch 2027 und 2028 stattfinden und ab 2029 selbsttragend sein. Der offizielle Startschuss zur Erstausgabe fällt im April 2026; die Werke sind jeweils von April bis November ausgestellt.

Wettbewerb für Key Visual in Kooperation mit der ZHdK

Zusammen mit dem Departement Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) wurde ein Wettbewerb bei den Studierenden für die Kreation des Key Visuals für die Art Garten Hotels 2026 lanciert. Die Jury, bestehend aus Carla Hohmeister (Bad Ragartz), Linda Peter (vitamin2) und Vertreter:innen der Garten Hotels, haben mit beratender Unterstützung von Pascal Siedler und Swetlana Heger-Davis von der ZHdK alle Eingaben gesichtet und beurteilt. Das Werk "Dispersal I" von Alessia Belluscio hat die Jury überzeugt und wurde als Key Visual 2026 ausgewählt. Der Austausch mit jungen Kunstschaffenden eröffnet neue Perspektiven und die Zusammenarbeit mit der ZHdK soll künftig weiter vertieft werden.

Mehr Informationen zum Projekt erfahren sie unter art.gartenhotels.ch

Über Art Garten Hotels

Die Art Garten Hotels bringt zeitgenössische Kunst von Schweizer Kunstschaffenden in die Gärten von 21 Schweizer Hotels. Bei der Erstausgabe von April bis November 2026 werden über 100 Werke in den Gärten der Garten Hotels Schweiz ausgestellt. Dabei entsteht in jedem Garten eine einzigartige Freiluftgalerie, die kostenlos zugänglich ist.

Über Garten Hotels Schweiz

Die Garten Hotels Schweiz sind ein Zusammenschluss von ausgesuchten Schweizer Hotels, die den Garten und die Natur in den Fokus von ihrem Betriebskonzept rücken. Die Gärten und Parks sind ein wichtiger Bestandteil der Hotels und in den verschiedensten Bereichen spürbar. Die Kooperation wurde 2016 ins Leben gerufen und umfasst heute 21 Hotels in allen Landesteilen. Geführt wird der Verein von der Stammgast GmbH in Baden.