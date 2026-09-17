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L'industria del tabacco sfrutta il Clean-Up-Day per far credere al pubblico di avere una coscienza ambientale

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Lausanne (ots)

Il 18 e il 19 settembre si terranno i Clean-Up-Day organizzati dalla Comunità d'Interessi per un Ambiente Pulito (IGSU). Volontari in tutta la Svizzera raccoglieranno i rifiuti, contribuendo così, nel breve termine, a un ambiente più pulito. Tra i partner dell'IGSU figura Japan Tobacco International (JTI), i cui filtri di sigaretta sono tra i rifiuti più diffusi e rappresentano una fonte significativa di inquinamento. Finanziando le operazioni di pulizia e partecipando ad esse, l'industria del tabacco può migliorare la propria immagine e presentarsi come parte della soluzione al problema di cui in realtà è essa stessa responsabile.

I mozziconi di sigaretta sono tra i rifiuti più diffusi negli spazi pubblici, rappresentando fino al 66% dei rifiuti smaltiti in modo improprio. Sono tossici e possono causare danni ambientali considerevoli al suolo e alle acque. I filtri impiegano fino a 15 anni per decomporsi e finiscono come microplastiche nella nostra catena alimentare.

La pulizia come campagna di immagine

"Qualche ora di pulizia volontaria fa apparire un'azienda responsabile. Tuttavia, ciò non cambia il fatto che il modello di business continui a basarsi sulla vendita di un prodotto i cui rifiuti finiscono nell'ambiente in quantità enormi", afferma Michela Canevascini, direttrice di OxySuisse.

La responsabilità viene così scaricata sui consumatori, sui volontari, sui comuni e sulle istituzioni pubbliche. In occasione del Clean-Up-Day, anche i bambini vengono coinvolti; quest'anno Globi, un personaggio particolarmente amato dai bambini, partecipa a questa iniziativa. Sono loro a dover eliminare le conseguenze di un problema causato in gran parte dal consumo di prodotti del tabacco, commercializzati e promossi dall'industria. La rimozione e la pulizia dei rifiuti da sigarette costa ai comuni circa 52 milioni di franchi all'anno.

"L'industria del tabacco non può affermare in modo credibile di essere parte della soluzione, mentre allo stesso tempo produce e commercializza miliardi di sigarette per il mercato svizzero. Chi non affronta la causa dei rifiuti si limita a combattere i sintomi", afferma Michela Canevascini.

Responsabilità dei produttori e misure per la riduzione del consumo

Le giornate di pulizia possono rendere un luogo più pulito nel breve termine e sensibilizzare sul problema dei rifiuti abbandonati. Tuttavia, non sostituiscono le misure strutturali. Sono necessarie misure per ridurre il consumo di tabacco, una piena responsabilità del produttore per i mozziconi di sigaretta abbandonati e l'estensione delle zone senza fumo o senza consumo: dove non si fuma, i mozziconi di sigaretta non possono finire per terra. Infine, occorre discutere anche di un divieto dei filtri per sigarette, poiché questi non modificano in alcun modo la nocività del fumo, ma inducono i consumatori in un falso senso di sicurezza.

Nuova scheda informativa di OxySuisse

OxySuisse pubblica oggi, nell'ambito del progetto "Transparency and Truth", una nuova scheda informativa. Essa mette in luce il ruolo dell'industria del tabacco nelle giornate di pulizia e mostra come queste iniziative contribuiscano a migliorare l'immagine dell'industria, mentre le cause strutturali dei rifiuti di sigarette rimangono irrisolte.

Alternative al Clean-Up-Day

OxySuisse invita i comuni e i politici a impegnarsi contro l'abbandono dei rifiuti insieme a partner indipendenti. Le seguenti iniziative offrono alternative efficaci e responsabili, non finanziate dall'industria del tabacco:

stop2drop: questa ONG indipendente offre ai comuni una campagna pronta all'uso contro l'abbandono dei mozziconi di sigaretta, che coniuga la tutela dell'ambiente e la promozione della salute.

Generation Rauchfrei: un progetto che si impegna a favore di spazi esterni senza fumo e a misura di bambino e che ha sviluppato una segnaletica uniforme a livello nazionale per parchi giochi e altri spazi esterni senza fumo e senza nicotina.

Trash Hero Svizzera: attività di pulizia sostenibili con una ONG svizzera indipendente che rispetta elevati standard etici.

La scheda informativa "Clean-Up-Day: ripulire le strade o l'immagine dell'industria del tabacco?" è disponibile da oggi presso OxySuisse.