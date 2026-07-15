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Kontextbasierte Intelligenz für das Gesundheitswesen: Intonate startet Research Preview

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Kontextbasierte Intelligenz für das Gesundheitswesen: Intonate startet Research Preview

Mit intonate Assistant v2 lanciert intonate die nächste Generation von KI Funktionalitäten für medizinisches Fachpersonal. Das neue KI-Produkt ergänzt die bestehenden Funktionen zur automatischen Verlaufsdokumentation und soll im klinischen Alltag für noch mehr Entlastung sorgen. Zu den Launch-Partnern zählen einige der grössten Praxissoftware Lösungen in der Schweiz und Deutschland.

Formulare sind digitalisiert, die Patientenakte wurde zur virtuellen Krankengeschichte, und der Datenaustausch findet elektronisch statt - geblieben ist der administrative Aufwand. Gesundheitsfachpersonen verbringen täglich wertvolle Zeit mit der Informationssuche, der Dokumentation, der Korrespondenz und anderen wiederkehrenden administrativen Aufgaben.

Bereits heute optimiert das Gesundheitswesen Abläufe selektiv mit Hilfe von KI. Die zentrale Herausforderung liegt dabei darin, die KI effizient im Kontext der Krankengeschichte zu nutzen.

Das nächste Kapitel integrierter Intelligenz

Seit der Einführung der elektronischen Patientenakte wurde Praxis- und Klinik-Software vor allem dazu entwickelt, Informationen zu speichern. Die nächste Generation von KI-Software soll diese Informationen nun so flüssig und reaktionsschnell abrufen, wie das menschliche Denken selbst.

Deshalb entwickelt intonate KI nicht als isoliertes Werkzeug, sondern als integrierten Bestandteil bestehender Prozesse und Software.

intonate Assistant v2 verwandelt ganze administrative Arbeiten zu nahtlosen Interaktionen und flüssigen Abläufen innerhalb einer einzigen Oberfläche. Das neue KI-Produkt bringt kontextbasierte Intelligenz direkt in den Arbeitsalltag von Gesundheitsfachpersonen. Informationen werden dort verarbeitet, wo sie entstehen. Der grösste Effizienzgewinn entsteht, wo Informationen komplex werden: Je umfangreicher die Patientenhistorie und je anspruchsvoller der administrative Prozess, desto stärker unterstützt intonate bei der täglichen Arbeit.

Mehr Entlastung mit mehr Kontext

intonate Assistant v2 unterstützt im gesamten Prozess vor, während und nach der Konsultation bei administrativen Aufgaben. Entlastet werden nicht nur Ärzt:innen, sondern neu das gesamte Personal, welches mit dem PIS / KIS interagiert. Informationen werden schnell zugänglich, Dokumentationen und Korrespondenz lassen sich effizient erstellen - ohne zwischen Fenstern hin und her zu wechseln.

Der Kontext aus Krankengeschichte, Berichten, Leitlinien, und weiteren Inhalten sorgt dafür, dass Arbeiten mit minimalem Zeitaufwand durchgeführt werden können. Das mühsame, manuelle Entfernen von Patienteninformationen und Copy-Pasting in unsichere KI-Lösungen von Drittanbietern entfällt.

Verfügbarkeit

Die ersten Versionen von intonate Assistant v2 werden im Rahmen eines Research Preview ausgerollt. Die schrittweise Einführung ermöglicht es vor dem breiten Release, neue Funktionen kontrolliert einzuführen, Schutzmechanismen kontinuierlich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit Gesundheitsfachpersonen zu optimieren.

Interessierte Nutzer:innen können sich ab heute für die Research Preview Warteliste einschreiben.

Mit jeder Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz wird intonate leistungsfähiger. Unser Fokus bleibt unverändert: die aufwendigsten administrativen Prozesse im Gesundheitswesen zu automatisieren und Gesundheitsfachpersonen mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten zu geben.

Kontaktangaben

Entdecke, wie intonate dich unterstützen kann und beginne Zeit einzusparen. Gerne gestalten wir auf Anfrage auch ein individuelles Angebot, das ganz auf dein Unternehmen abgestimmt ist.

Demo oder Angebot: sales@intonate.ch

Medienanfragen: Romano Schäppi - romano@intonate.ch

intonate

www.intonate.ch

Weiteres Material zum Download Bild: intonate assistant v2.jpg