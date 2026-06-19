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Mobiles Internet im Ausland: Für viele Schweizer unverzichtbar, jedoch sind Sorgen vor hohen Roaming-Kosten verbreitet

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Zürich (ots)

Eine neue Studie von YouGov Schweiz zeigt: Mobiles Internet im Ausland ist wichtig, aber viele haben Angst vor unerwartet hohen Roaming-Kosten. Entsprechend verbreitet sind Abos, die das Surfen im Ausland beinhalten, für viele genügt jedoch auch WLAN.

Die Schweizer sind ein Reisevolk: Fast jede/r zweite Befragte (47 Prozent) war 2025 mehr als zwei Wochen privat im Ausland unterwegs. Dabei ist mobiles Internet für die Mehrheit der Schweizer (sehr) wichtig. Gleichzeitig sorgt sich mehr als jeder Dritte (38 Prozent) vor unerwartet hohen Roaming-Kosten. Die Strategien von Herrn und Frau Schweizer im Umgang damit sind unterschiedlich: Während mittlerweile 44 Prozent über ein Abo verfügen, das mobiles Surfen im Ausland inkludiert, nutzt ein gutes Drittel hauptsächlich nur WLAN und / oder schaltet mobile Daten im Ausland komplett ab. Das zeigt eine repräsentative Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts YouGov Schweiz unter 1'008 Befragten in der Deutsch- und Westschweiz im Alter von 18 bis 79 Jahren.

Mobiles Internet im Ausland: Für Wingo- und Yallo-Kunden besonders wichtig

Ob Navigation, Social Media oder Kommunikation mit Daheimgebliebenen: Mobiles Internet im Ausland gehört für die meisten Schweizer zur Reiseausstattung und wird von sechs von zehn Befragten (62 Prozent) als (sehr) wichtig empfunden. Besonders ausgeprägt ist dies bei Kunden von Wingo und Yallo: Über drei Viertel dieser Nutzer stufen mobiles Internet im Ausland als (sehr) wichtig ein.

Bei Zufriedenheit mit Roaming-Angeboten ist Luft nach oben

Trotz der hohen Bedeutung von mobilem Internet im Ausland zeigt sich die Zufriedenheit mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis der aktuellen Anbieter beim Roaming insgesamt durchwachsen: Nur 42 Prozent der Befragten, die 2025 privat im Ausland waren, sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis (sehr) zufrieden (Werte 8-10 auf einer 10-er-Skala von 1 = "überhaupt nicht zufrieden" bis 10 = "sehr zufrieden"). Dabei steigt jedoch die Zufriedenheit mit der Wichtigkeit von Internet im Ausland: Die Hälfte der Befragten, für die Internet im Ausland (eher) wichtig ist, sind mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden (50 Prozent).

Strategien gegen hohe Roaming-Kosten: Abo, WLAN oder Daten aus

Um unerwartete Kosten zu vermeiden, greifen die Schweizer zu verschiedenen Strategien:

44 Prozent haben ein Abo mit mobilem Surfen im Ausland abgeschlossen - insbesondere Yallo- und Wingo-Kunden

haben ein Abo mit mobilem Surfen im Ausland abgeschlossen - insbesondere Yallo- und Wingo-Kunden 37 Prozent nutzen hauptsächlich WLAN im Ausland

nutzen hauptsächlich WLAN im Ausland 31 Prozent schalten mobile Daten komplett aus

Zudem erwägt je gut eine/r von fünf Befragten den Kauf einer lokalen (e)SIM oder eines Roaming-Pakets beim eigenen Anbieter.

Sorgen vor Kostenfallen: Schweizer sind gespalten

Knapp die Hälfte der Befragten (46 Prozent) macht sich (eher) keine Sorgen vor unerwarteten Mobilfunkkosten im Ausland. Denn sie haben besonders häufig ein Angebot mit inkludiertem Surfen im Ausland gewählt.

Demgegenüber stehen 38 Prozent Schweizer, die sich Sorgen machen und deshalb im Ausland verstärkt auf öffentliches WLAN setzen oder ihre mobilen Daten ganz ausschalten.

Roaming-SMS: Sinnvoll und genutzt

Die SMS mit Roaming-Informationen, die Kunden beim Grenzübertritt erhalten, erfüllt ihren Zweck: Fast die Hälfte überfliegt sie (49 Prozent), jeder Fünfte liest sie aufmerksam (21 Prozent). Besonders aktiv sind Swisscom-Kunden: 28 Prozent lesen die SMS aufmerksam, 50 Prozent überfliegen sie. Bei Sunrise-Kunden ist die Aufmerksamkeit deutlich geringer (14 Prozent lesen sie aufmerksam, 38 Prozent überfliegen sie).

Unerwartet hohe Rechnungen: 15 Prozent sind betroffen

15 Prozent der Befragten haben schon einmal eine unerwartet hohe Handyrechnung nach einem Auslandsaufenthalt erhalten. Diese belief sich im Schnitt auf 181 CHF.

"Die Daten unserer Studie zeigen ein gespaltenes Bild: Während die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer entspannt ins Ausland reist, machen sich 38 Prozent Sorgen vor unerwarteten Mobilfunkkosten. Diese Unsicherheit führt dazu, dass viele auf mobile Daten verzichten oder nur öffentliches WLAN nutzen - und damit auf Komfort und Flexibilität verzichten. Hier liegt noch viel Potenzial für Anbieter, durch klare Kommunikation und attraktive Roaming-Pakete Vertrauen zu schaffen", so Inna Becher, Head of Real Estate, Industries & Telecommunications bei YouGov Schweiz.

Zur Methode:

Die Daten dieser Befragungen basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Schweiz Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden zwischen dem 3. bis 9. Juni 2026 im Rahmen einer Omnibus-Studie von YouGov Schweiz insgesamt 1'008 Personen in der Schweiz befragt. Die Erhebungen wurden nach Alter, Geschlecht und Sprachregion quotiert und die Ergebnisse anschliessend entsprechend gewichtet (inkl. Randsummengewichtung nach Haushaltsgrösse und Erwerbstätigkeit). Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in der Deutsch- und Westschweiz zwischen 18 und 79 Jahren.

Die Pressegrafiken können hier kostenfrei heruntergeladen werden.