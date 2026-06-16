Jadore - Dr. Jethon - Plastische & Ästhetische Chirurgie

Männliche Intimchirurgie: Warum Erfahrung über das Ergebnis entscheidet

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Darmstadt (ots)

Öffentlichkeit erlangte das Thema zuletzt auch durch den in Deutschland bekannten Reality-Star Fabio de Pasquale, der im März dieses Jahres offen darüber sprach, dass er sich bei Dr. Jethon von Jadore in Darmstadt einem entsprechenden Eingriff unterzogen hatte. Dass eine Person des öffentlichen Lebens diesen Schritt transparent kommuniziert, bleibt in der Intimchirurgie eher die Ausnahme - und verweist zugleich auf ein Thema, das zunehmend enttabuisiert wird.

Die ästhetische und rekonstruktive Intimchirurgie rückt damit noch stärker in den Fokus der modernen Medizin. Immer mehr Männer suchen nach medizinisch fundierten Wegen, um Asymmetrien auszugleichen oder den Wunsch nach einer veränderten Penisgröße professionell umsetzen zu lassen. Eine Penisverlängerung ist heutzutage ein etabliertes Verfahren. Dennoch erfordert dieser sensible Bereich höchste Präzision, anatomisches Fachwissen und vor allem operative Erfahrung, um sichere und natürlich wirkende Ergebnisse zu erzielen.

Hohe Fallzahlen als Basis für Patientensicherheit

Bei chirurgischen Eingriffen im Intimbereich ist die Expertise des Operateurs der wichtigste Faktor zur Risikominimierung. Dr. Christoph Jethon, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie bei Jadore in Darmstadt, hat sich auf dieses Fachgebiet spezialisiert. Mit jährlich bis zu 500 durchgeführten Penisverlängerungen und -verdickungen verfügt er über eine herausragende chirurgische Routine. Diese hohe Taktung an spezifischen Eingriffen ermöglicht eine präzise Anpassung der Operationstechnik an die individuelle Anatomie jedes Patienten. Von dieser Erfahrung profitieren nicht nur Erstanwender, sondern auch Patienten, die für Korrektureingriffe nach Voroperationen an Jadore überwiesen werden.

Anatomieschonende Technik ohne Fremdmaterialien

Das gängigste Verfahren zur Penisverlängerung ist die sogenannte Ligamentolyse, bei der das vordere Aufhängeband über einen kleinen Schnitt im Schamhaarbereich gelöst wird. Dadurch lässt sich ein Teil des innenliegenden Penisschafts nach außen verlagern. Bei Jadore wird hierbei eine modifizierte Methode angewendet, die sich durch besondere Gewebeschonung auszeichnet:

Verzicht auf Fremdmaterialien: Anstelle von Silikon oder Implantaten wird körpereigenes Gewebe seitlich oder vom Schambereich eingeschwenkt und speziellen Nahttechniken fixiert.

Anstelle von Silikon oder Implantaten wird körpereigenes Gewebe seitlich oder vom Schambereich eingeschwenkt und speziellen Nahttechniken fixiert. Schutz sensibler Strukturen: Die Peniswurzel, in der wichtige Nerven, Gefäße und die Harnröhre verlaufen, bleibt vollständig unangetastet.

Die Peniswurzel, in der wichtige Nerven, Gefäße und die Harnröhre verlaufen, bleibt vollständig unangetastet. Reduziertes Operationsrisiko: Da nicht in den Penis selbst geschnitten wird, sinkt die Gefahr von Infektionen oder funktionellen Beeinträchtigungen erheblich.

Da nicht in den Penis selbst geschnitten wird, sinkt die Gefahr von Infektionen oder funktionellen Beeinträchtigungen erheblich. Sichtbare Ergebnisse: Durch das Begradigen des inneren Verlaufs lässt sich die sichtbare Penislänge im Durchschnitt um drei bis sechs Zentimeter vergrößern.

Ganzheitliche Behandlung und transparente Abläufe

Eine umfassende Aufklärung und eine strukturierte Nachsorge sind für den Behandlungserfolg ebenso wichtig wie die Operation selbst. Der Eingriff erfolgt in der Regel ambulant unter örtlicher Betäubung oder im Dämmerschlaf. Oft wird die Verlängerung direkt mit einer Penisverdickung durch Eigenfett-Unterspritzung kombiniert. Dies ermöglicht ein harmonisches Gesamtergebnis bei nur einer Erholungsphase und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten für OP-Saal und Material.

Die medizinische Vorbereitung und Nachbetreuung unterliegt strengen Standards:

Optimale Vorbereitung: Das rechtzeitige Absetzen von blutgerinnungshemmenden Medikamenten sowie der Verzicht auf Nikotin und Alkohol fördern die Wundheilung.

Strukturierte Nachsorge: In der ersten Woche sind Schonung, Kühlung und das Tragen von Kompressionsverbänden essenziell.

In der ersten Woche sind Schonung, Kühlung und das Tragen von Kompressionsverbänden essenziell. Schnelle Regeneration: Leichte Alltagsaktivitäten sind nach zwei bis drei Wochen wieder möglich, während Sport und Geschlechtsverkehr nach etwa fünf Wochen wieder aufgenommen werden können.

Leichte Alltagsaktivitäten sind nach zwei bis drei Wochen wieder möglich, während Sport und Geschlechtsverkehr nach etwa fünf Wochen wieder aufgenommen werden können. Klare Kostenstruktur: Die Abrechnung der privat zu tragenden Leistungen erfolgt transparent nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), wobei eine isolierte Verlängerung bei circa 7.700 Euro, eine Verdickung bei circa 6.400 Euro und ein Kombinationseingriff bei circa 9.900 Euro liegt.

Letztlich ist die Basis jeder erfolgreichen Behandlung Vertrauen und Aufklärung. Aus diesem Grund steht vor jedem operativen Eingriff eine ausführliche persönliche Beratung mit dem Operateur - Dr. Christoph Jethon. In diesem detaillierten Vorgespräch erhalten Interessenten ausreichend Zeit für ihr individuelles Anliegen, sodass alle Fragen von einem erfahrenen medizinischen Experten fundiert und verständlich beantwortet werden, bevor eine Entscheidung getroffen wird.