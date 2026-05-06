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Neuer Opel Corsa GSE: Elektrisierende Wiedergeburt des "Hot Hatch"

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Zürich (ots)

Der lässt die Elektro-Muskeln spielen: 207 kW (281 PS) und 345 Nm Drehmoment

Schneller beschleunigt kein anderer Serien-Opel: In 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h[1]

Heiss, heisser, Hot Hatch-Design: GSE-Front- und -Heck, 18-Zöller, Alcon-High-Performance-Bremssystem, Performance-Sitze, gelbe Gurte, Digital-Displays mit Performance-Anzeigen uvm.

Zurück in die Zukunft: Corsa GSE erweckt Tradition sportlicher Corsa-Modelle zu neuem Leben

Das neue vollelektrische Wettbewerbsfahrzeug Opel Mokka GSE Rally, der Alltagssportler Opel Mokka GSE und die atemberaubende Hochleistungsstudie Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo: 2025 markiert die Wiedergeburt der hochdynamischen GSE-Modelle. 2026 weitet Opel den elektrisierenden Fahrspass für alle nochmal aus - mit dem neuen Opel Corsa GSE1. Die neue High-Performance-Variante der Kleinwagen-Ikone führt die sportlichen GSi-Gene der ersten Corsa-Generation in die Zukunft - pulsierend, spannend und vollelektrisch. Der bis dato stärkste Serien-Corsa aller Zeiten kommt noch in diesem Jahr und feiert auf dem Pariser Automobilsalon im Oktober seine Messepremiere. Seine Tarnung fällt schon jetzt: Heute zeigt Opel die ersten offiziellen Bilder des neuen "Hot Hatch".

High-Performance-Modell Corsa GSE: Kleinwagen im Hochleistungs-Modus

Der Opel Corsa GSE erweckt die sportlichen Ambitionen früherer Corsa-Generationen zu neuem Leben. Schon der Corsa A begeisterte als GSi die Fans hochdynamischer Kleinwagen, die Fahrspass und Leistung gerne selbst am Lenkrad spüren wollen. Ein Auto, das in der Community für Furore sorgte. Mit dem neuen Corsa GSE kehrt Opel auf den Markt der echten "Hot Hatches" zurück und lädt das Ganze mit noch mehr Emotionen, Spannung, Leistung und vollelektrischem Fahrspass auf. Denn genau dafür steht GSE: Grand Sport Electric!

Dass batterie-elektrische Spitzenleistung nicht nur den Kunden des Luxussegments vorbehalten sein sollte, hat Opel bereits mit der Einführung des Mokka GSE im vergangenen Jahr gezeigt. Und genauso setzt der neue Corsa GSE mit seinen Leistungswerten mehr als ein Ausrufezeichen. So wird der Newcomer mit 207 kW (281 PS) und 345 Newtonmeter ebenso viel Elektro-Power bieten wie der aktuelle "Goldenes Lenkrad"[2]-Titelträger Mokka GSE. Im gleichen Zug wird der Corsa GSE aber noch einen Wimpernschlag dynamischer. Denn mit einer Beschleunigung von nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h1 drückt der High-Performance-Corsa seinen Fahrer beim Anfahren und Überholen so vehement in den GSE-Sportsitz wie derzeit kein anderes Opel-Serienmodell. Erst bei 180 km/h1 erreicht er schliesslich sein Tempo-Limit.

Dabei können Corsa GSE-Piloten aus drei unterschiedlichen Fahrmodi wählen: Im Sport-Modus ist der Stromer auf pure Performance abgestimmt und ruft mit seiner speziellen "Rennstrecken"-optimierten Kalibrierung die volle Leistung ab; im Normal-Modus mit 170 kW (231 PS) und sportlicher Auslegung sind ebenfalls bis zu 180 km/h1 Spitze drin, und bei "Eco" werden alle Einstellungen auf die grösstmögliche Effizienz getrimmt; hier liegt die Maximalgeschwindigkeit bei 150 km/h1. Die Energie speichert der neue Corsa GSE in einer 54 kWh fassenden Lithium-Ionen-Batterie (51 kWh nutzbare Kapazität). Um ein dauerhaft verlässlich sportliches Fahrvergnügen zu gewährleisten, haben die Ingenieure ausserdem das Temperaturmanagement-System für die Batterie den hohen GSE-Anforderungen angepasst.

Zur aussergewöhnlichen Performance, Handling-Stabilität und direkten Rückmeldung trägt auch die ausgeklügelte Technik bei: So verfügt der Corsa GSE über Frontantrieb mit Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sport-Chassis mit spezifisch ausgelegten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stossdämpfern. Ein GSE-optimiertes Lenk- und Pedal-Tuning unterstreicht das hochdynamische Fahrerlebnis. Und falls nötig, packen Vier-Kolben-Performance-Bremsen beherzt zu und sorgen für die sofortige Verzögerung aus hohem Tempo.

Corsa GSE-Design mit Wow-Effekt: Heisser Alltagssportler auf den ersten Blick

Seine Leistung trägt der neue Corsa GSE selbstbewusst nach aussen. Sind bereits die bekannten Varianten der aktuellen Corsa-Generation dynamisch geschnitten, betont der "Hot Hatch" seinen High-Performance-Anspruch auch optisch bis ins Detail. So fällt die GSE-spezifische Frontschürze direkt in den Blick. Sie ist ebenso wie das Heck noch schärfer als bei den übrigen Modellvarianten gestaltet. Dafür sorgen unter anderem optische "Lufteinlässe" sowie die schwarzen Verkleidungen im unteren Fahrzeugbereich und an den breit ausgelegten Radhäusern, die im Kontrast zur Kontur-Weiss schimmernden Lackierung stehen. Das schwarze Dach und der schwarze Heckspoiler verstärken diesen Effekt.

Mit sportlichen 18-Zöllern - genauer: Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18-Reifen - steht der neue Corsa GSE kompromisslos auf der Strasse. Unter den markant gestalteten Felgen im Drei-Speichen-Design werden die Alcon-Bremssättel mit deutlich sichtbarem GSE-Schriftzug zum Blickfang. Diesen High-Performance-Look unterstreicht das spezifische GSE-Kürzel auch auf den Fahrzeugseiten.

Corsa GSE-Interieur: Moderne Interpretation des klassischen Opel-Hot-Hatch-Stils

Das scharfe GSE-Design spiegelt sich genauso im Innenraum wider. Hier erwacht der "Hot Hatch"-Gedanke zu neuem Leben - als Reminiszenz an die sportlichen Modelle der Corsa A-Generation und zugleich modern und zukunftsweisend interpretiert. Fahrer und Beifahrer nehmen auf Performance-Sitzen mit Alcantara-Applikationen und integrierten Kopfstützen Platz, die mit Bezügen in schwarz-grau-gelbem Karo-Muster Erinnerungen wecken. Strahlend gelbe Gurte bilden dazu einen starken Kontrast. Höchste Qualität, die man sehen kann, vermitteln auch das Alcantara-bezogene Lenkrad und die Türeinsätze, die Armlehnen mit gelben Nähten sowie der Instrumententräger mit GSE-Logo vor silber-grauem Hintergrund. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über die Alu-Sportpedale. Weitere spezifische Innenraumdekore für den Corsa GSE ergänzen das Angebot.

Die notwendigen Informationen überträgt dem Fahrer das vielfach personalisierbare digitale Fahrerinfodisplay und der zentrale 10-Zoll Farb-Touchscreen. Dieser hält GSE-Performance-Daten, G-Kräfte-Anzeige, Beschleunigungswerte, Batteriemanagementdaten und vieles mehr bereit. Die Anzeigen wurden ebenfalls im typischen GSE-Stil gestaltet. So zeichnet den neuen Corsa GSE innen wie aussen ein technisch hochwertiges und hochdynamisches Design bis ins kleinste Detail aus.

Dazu ist der Corsa GSE mit zahlreichen Technologie- und Komfort-Details ebenso hochwertig wie praktisch ausgestattet. Zum Repertoire zählen Features von beheizbaren Sitzen und Lenkrad über die 180-Grad-Rückfahrkamera und das Keyless Entry & Start-System bis hin zum bidirektionalen Onboard-Charger (V2L), über den sich der Alltagssportler nicht nur laden lässt, sondern auch externe Geräte vom E-Bike bis zum Elektro-Grill direkt aus der Fahrzeugbatterie mit Energie versorgt werden können.

All das zeigt: Der neue Corsa GSE ist kein Auto, das Fans einfach nur von A nach B bringt. Er ist ein vollelektrischer und zugleich praktischer "Hot Hatch", der die Seele berührt und ein echtes OMG! GSE-Gefühl weckt. Weitere Infos zum neuen Opel Corsa GSE folgen in Kürze.

[1] Alle Daten vorläufige Angaben. Fahrzeug noch nicht homologiert und noch nicht erhältlich.

[2] AUTO BILD Ausgabe 47/2025 und BILD am SONNTAG Ausgabe 47/2025, Kategorie "Kleinwagen".