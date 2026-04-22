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Opel: un primo trimestre 2026 di successo con un aumento significativo delle immatricolazioni e della quota di mercato

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Zurigo (ots)

Forte crescita: il volume complessivo di auto e veicoli commerciali leggeri (LCV) è aumentato di quasi il 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la quota di mercato è passata dall'1,5 all'1,9%

Auto particolarmente dinamiche: il volume di auto è aumentato del 42,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la quota di mercato è passata dall'1,3 all'1,8%

Il bestseller è l'icona delle piccole auto: con 429 immatricolazioni nel primo trimestre, l'Opel Corsa è il modello più venduto- Frontera: il nuovo Opel Frontera ha registrato 189 immatricolazioni nel primo trimestre 2026

Opel Svizzera ha iniziato il 2026 con un forte slancio. Nel primo trimestre, il marchio ha registrato un aumento significativo delle immatricolazioni e ha guadagnato quote di mercato sia nel segmento delle auto che in quello dei veicoli commerciali leggeri (LCV).

Dal gennaio al marzo 2026, Opel Svizzera ha registrato un aumento delle vendite combinate di auto e veicoli commerciali leggeri del 25% circa rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Nello stesso periodo, la quota di mercato è passata dall'1,5 all'1,9%. Il segmento delle auto ha registrato una crescita particolarmente dinamica: le immatricolazioni sono aumentate del 42,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre la quota di mercato è passata dall'1,3 all'1,8%.

Tra i fattori che hanno contribuito a questo incremento vi sono un portafoglio di modelli forte e completamente rinnovato, che ha incontrato un'elevata domanda da parte dei clienti svizzeri. La Corsa, icona delle vetture compatte, si è rivelata un vero e proprio bestseller: con 429 nuove immatricolazioni nel primo trimestre, è il modello Opel più venduto in Svizzera.

Anche il nuovo Opel Frontera sta avendo un ottimo andamento. Il modello sta procedendo secondo i piani e nel primo trimestre ha già registrato 189 nuove immatricolazioni, un segnale chiaro del potenziale del nuovo SUV, adatto alle famiglie e con un prezzo imbattibile. L'andamento positivo del primo trimestre sottolinea l'attrattiva del portafoglio Opel attuale e la competitività del marchio sul mercato svizzero. Opel Svizzera si trova quindi su un percorso di crescita stabile e ben posizionata per il resto del 2026.

Informazioni dettagliate su OpelOpel è uno dei maggiori costruttori automobilistici europei e ha iniziato la produzione di automobili in Germania nel 1899. Opel fa parte di Stellantis NV e, grazie alle sue piattaforme multi-energia, è la prima marca tedesca a offrire tutti i modelli anche con propulsione completamente elettrica. In questo modo, l'azienda offre ai propri clienti la libertà di scegliere il modo in cui spostarsi e garantisce che i futuri requisiti di mobilità dei clienti vengano soddisfatti. Opel e la sua marca sorella britannica Vauxhall sono da sempre sinonimo di mobilità accessibile e sono presenti in oltre 60 paesi. In Svizzera, Opel è un marchio importato dal gruppo Emil Frey. La sede centrale di AO Automobile AG si trova a Oerlikon, Zurigo.Per maggiori informazioni: Opel | Stellantis Media