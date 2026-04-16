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Big Green Egg lanciert die Special Edition The Onyx

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Chur (ots)

Pünktlich zum Start der Grillsaison stellt Big Green Egg mit The Onyx sein neuestes Familienmitglied vor. Zum ersten Mal seit der Gründung im Jahr 1974 erscheint "The Original" in einer neuen Farbwelt. Die tiefdunkle, vom Onyx-Edelstein inspirierte Glasur entfaltet im Licht eine besondere Wirkung: Je nach Blickwinkel zeigt sie unterschiedliche Nuancen und lässt einen subtilen Hauch von Grün erkennen.

Big Green Egg: The Onyx ist ausschliesslich in Europa und in den beiden beliebtesten Grössen Large und XLarge erhältlich. Die Special Edition ist eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach einer dunkleren Ausführung für moderne Aussenbereiche.

The Onyx: eine neue Facette von Big Green Egg

Das charakteristische Grün ist heute fester Bestandteil der Markenidentität von Big Green Egg. Mit The Onyx wird diese Herkunft bewusst weitergeführt - nicht als Farbe, sondern als feine Nuance in der Glasur. Die changierende Oberfläche verleiht dem EGG Tiefe und Ausdruck, ohne seine Herkunft zu verlieren. Qualität, Langlebigkeit und Leistung bleiben dabei unverändert.

Weiterentwicklung auf allen Ebenen

Bei der Herstellung von The Onyx werden Keramik- und Glasurreste wieder aufbereitet und in die keramische Zusammensetzung zurückgeführt. So lässt sich unnötiger Materialverlust vermeiden. Big Green Egg: The Onyx ist das erste Modell, das mit dem Dual Zone Deflector Kit ausgeliefert wird. Das System erweitert die Möglichkeiten für verschiedene Kochmethoden und Setups. Gleichzeitig erleichtern Komplettsets den Einstieg in die Welt von Big Green Egg. John Daly, Geschäftsführer Big Green Egg Schweiz: "The Onyx steht für eine neue Phase bei Big Green Egg. Die Weiterentwicklung findet auf allen Ebenen statt. Genau das macht die Stärke der Marke aus."

Big Green Egg: The Onyx ist ab sofort verfügbar. Der Einstieg beginnt bei CHF 2'800.- für The Onyx Bestseller Large Set mit Rollwagen, Dual Zone Deflector Kit und Gusseisenrost. Erhältlich bei greenegg.ch und ausgewählten Händlern in der Schweiz.

Big Green Egg wurde 1974 in Atlanta, USA, gegründet und verbindet die Prinzipien des traditionellen Kamado mit moderner Keramiktechnologie und patentierten Funktionen. Das EGG steht für vielseitige Kochmöglichkeiten und konstante Ergebnisse. Heute ist Big Green Egg in über 50 Ländern erhältlich - in fünf Grössen, mit der Special Edition Big Green Egg: The Onyx und mit einem breiten Zubehörsortiment. In der Schweiz wird Big Green Egg seit 2011 durch die Mebo-Service AG in Chur vertrieben.

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