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Südtiroler Herbstgenuss zwischen Kastanienhainen und Weinbergen

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Klausen (BZ) (ots)

Wer Südtirol im Herbst besucht, genießt neben der landschaftlichen auch die kulinarische Vielfalt. Sei es bei einer Alm-Wanderung, bei einem Spaziergang durch die Weinberge und Kastanienhaine, einer Einkehr in einer Almhütte oder bei einem Glas Südtiroler Wein im Gastgarten.

Besonders im Eisacktal, rund um Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders, ist der Herbst eng mit der Südtiroler Küche verbunden. Jetzt beginnt die klassische Törggelezeit. In Buschenschänken und Gasthöfen werden Gerichte serviert, die tief in der bäuerlichen Tradition verwurzelt sind: Schlutzkrapfen, Knödel, Hauswurst, Surfleisch mit Kraut und Krapfen. Dazu kommt der junge Wein von den umliegenden Weinbauern.

Auch die Produkte der Region geben im Herbst den Ton an. Kastanien, Äpfel, Birnen und Trauben werden zu Gerichten und Spezialitäten verarbeitet, die unkompliziert, regional und saisonal sind.

Hightlight im Spätherbst sind die Keschtniglwochen vom 17. Oktober bis 8. November 2026 in Feldthurns, wenn sich alles um die Kastanie dreht. Rund 3.300 Kastanienbäume wachsen hier und prägen die Landschaft. Höhepunkte sind der Niglmarkt am 7. November und der Keschtnigl-Sunntig am 8. November.

Der Genussherbst im Eisacktal verbindet Bewegung und gutes Essen ganz selbstverständlich, ohne viel Aufwand, aber mit umso mehr Geschmack.