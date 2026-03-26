whatwatt AG

whatwatt lanciert SolShare - Echtzeit-Transparenz für Energiegemeinschaften

Portalban (ots)

Solarstrom vom Nachbarn war bisher eine gute Idee mit einem entscheidenden Haken - Niemand wusste, wann er verfügbar ist. Das ändert sich jetzt. whatwatt lanciert SolShare - die erste Lösung, die Energiegemeinschaften in der Schweiz mit Echtzeit-Daten ausstattet.

Solaranlagen auf Hausdächern verändern die Art, wie wir Strom produzieren und verteilen. Immer mehr Menschen erzeugen ihren eigenen Solarstrom und wollen den Überschuss möglichst rentabel verkaufen. Genau hier kommen Energiegemeinschaften ins Spiel, die in der Schweiz als vZEV oder LEG bezeichnet werden. Das Prinzip - Wer eine Solaranlage besitzt, kann seinen überschüssigen Strom direkt an die Nachbarn verkaufen - zu einem besseren Preis als beim Rückverkauf ans Energieversorgungsunternehmen. Die Nachbarn wiederum zahlen weniger als für Strom aus dem normalen Netz.

Das Problem - Transparenz fehlt

In der Praxis bleibt das Potenzial von Energiegemeinschaften jedoch weitgehend ungenutzt. Die meisten Haushalte wissen gar nicht, wann gerade günstiger Solarstrom verfügbar ist - Echtzeitdaten fehlen. Eine gezielte Anpassung des eigenen Stromverbrauchs, etwa die Waschmaschine dann laufen zu lassen, wenn lokaler Strom in ausreichender Menge zur Verfügung steht, ist so kaum möglich. Die meisten vZEV und LEG beschränken sich heute auf eine reine Abrechnungsfunktion - Man erfährt erst auf der nächsten Quartalsrechnung, ob man ein paar Franken gespart hat.

Die Lösung - SolShare von whatwatt - solshare.ch

Genau hier setzt SolShare an. Die neue Lösung von whatwatt rüstet bestehende Energiegemeinschaften unkompliziert mit Echtzeit-Transparenz nach. Jedes Mitglied sieht jederzeit auf einen Blick, ob lokaler Solarstrom verfügbar ist, wie sich der aktuelle Strom-Mix zusammensetzt und was der Strom in diesem Moment gerade kostet. Über die whatwatt App erhalten Nutzerinnen und Nutzer zudem automatische Benachrichtigungen, wenn besonders viel günstiger Solarstrom zur Verfügung steht - und können ihren Verbrauch gezielt danach ausrichten.

Mehr Rendite, tiefere Kosten, entlastetes Netz

Das Ziel von SolShare ist einfach - Strom, der lokal produziert wird, soll auch lokal verbraucht werden. Davon profitieren alle - Produzenten erzielen die bestmögliche Rendite, Konsumenten sparen bei den Stromkosten, und das Stromnetz wird entlastet. SolShare macht aus einer Abrechnungslösung eine lebendige Gemeinschaft - und bringt die Energiewende dorthin, wo sie hingehört - in den Alltag.

Über whatwatt AG

whatwatt ist ein Schweizer Startup im Bereich Energiemanagement mit der Vision, Echtzeit Energiedaten für alle zugänglich zu machen. Mit whatwatt Go - einem universellen Gerät, das mit allen Smart Metern kompatibel ist - erhalten Haushalte, Unternehmen und Energiegemeinschaften sofortigen Zugriff auf ihre Stromverbrauchsdaten in Echtzeit. Das offene Ökosystem von whatwatt ermöglicht es, den Energieverbrauch zu überwachen, zu optimieren und nachhaltig zu senken - und leistet damit einen konkreten Beitrag zur Energiewende in der Schweiz.