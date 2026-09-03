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Weinland Dänemark

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Hamburg (ots)

Ja, die Dänen können nicht nur Bier - Dänemark ist auch Weinland! Bei Weinanbau denken die meisten ja immer noch eher an südliche Gefilde und so verbinden laut Umfrage (Norstat, Dezember 2025) auch nur 2 Prozent der befragten Deutschen Dänemark mit Weinbau und dem Genuss von Wein. Dabei ist Dänemark bereits seit 2000 ein offizielles, von der EU anerkanntes Weinbauland. Rund 1100 kleine und größere Weingüter und Produzenten zählt das Land, davon mehr als 100 kommerzielle Produzenten. Eingeteilt wird dabei in vier Weinanbaugebiete: Jütland, Fünen, Seeland und Bornholm. Auf der internationalen "Weinbühne" gilt Wein aus Dänemark inzwischen als neue, interessante Spezialität und immer mehr dänische Weingüter produzieren preisgekrönte Weine. Einer Herbstreise im Zeichen des Genusses steht also nichts im Wege: Viele der Weingüter Dänemarks stehen auch BesucherInnen für Verkostungen und Führungen offen - zum Wohl!

Weingüter in Dänemark - eine kleine Auswahl

Skærsøgaard Vin bei Kolding ist das erste zugelassene Weingut Dänemarks. Auf den ca. 25.000 Weinstöcken werden verschiedene Weine angebaut. Die kann man direkt im Hofladen kaufen oder beim Besuch auf dem Weingut probieren.

Vester Vedsted Vingård bei Ribe ist ein leidenschaftlicher Familienbetrieb. Neben dem Weingut betreibt die Familie noch eine Mikrobrauerei, eine Destillerie, ein kleines Geschäft mit eigenen und regionalen Waren sowie ein stimmungsvolles Restaurant. Tagsüber Brasserie und Café, abends ein Ort für Feinschmecker.

Die kleine Insel Årø vor der Ostseeküste Jütlands bietet einige Highlights, eines davon ist Årø Vingård. Das Weingut wurde 2004 gegründet und besitzt heute 5600 Rebstöcke. Dazu kommen 1200 Apfelbäume für die Herstellung von Cider und Apfelwein. Innmitten der Weinreben liegt ein Besuchergebäude mit Blick auf den Kleinen Belt. Hier können BesucherInnen ein Glas des selbstproduzierten Weins auf der Terrasse oder in der gemütlichen Scheune verkosten.

Mit Aussicht über den Limfjord in Nordjütland liegt eines der ältesten Weingüter Dänemarks, Glenholm Vingård. Das Weingut wird von zwei Generationen Weinliebhaber geführt. Touren geben hier Einblick in die familiäre Neugierde und Passion für Wein. So ist Glenholm nicht nur ein reines Weingut, sondern auch ein beliebtes Ausflugsziel mit zahlreichen gemütlichen Ecken, um ein Gläschen zu genießen.

Guldbæk Vingård befindet sich im gleichnamigen Ort, etwa 20 km südlich von Aalborg und ist damit eines der nördlichsten Weingüter Dänemarks. Die 15.000 Reben werden organisch angebaut, also ohne künstliche Düngemittel oder Pestizide.

Hervorragende Weine in einer hervorragenden Gegend: Andersen Winery ist ein dänisches Weingut in der einzigartigen Landschaft des Nationalparks Mols Bjerge, wo erstklassige Schaumweine produziert werden. Dafür werden sorgfältig die besten lokalen Früchte, Trauben und Beeren ausgewählt.

An der Südküste der Insel Fyn liegt Kimesbjerggaard Vingård. Die hier hergestellten Weine sind einzigartige Mischungen von 11 verschiedenen Sorten von Rot- und Weißweintrauben. Auch Rosé- und Schaumweine sind darunter. Neben den Weinen gibt es im zugehörigen Hofladen auch eine kleine Auswahl an Handwerkskunst, sowie Snacks, die hervorragend zum Wein passen.

Lust auf Entschleunigung? Qualität, Ruhe und "Slow-Living" stehen bei Skårupøre Vingård bei Svendborg im Fokus. Im Café auf dem Hof genießen BesucherInnen selbst produzierte Weine oder einen Kaffee und die idyllische Umgebung. Am besten mit einem "Fyn-Teller" mit lokalen Produkten und selbstgemachtem Brot dazu.

Das größte Weingut Dänemarks mit über 30.000 Pflanzen liegt in der Nähe von Kalundborg auf der Insel Seeland: Dyrehøj Vingårdbietet allerlei Aktivitäten an - verschiedene Weinführungen, Touren und Ausflüge auf dem Gelände, Fahrradverleih und vieles mehr. Darüber hinaus gibt es leckeres Essen und Wein im Café Dyrehøj.

Odsherred in Westseeland ist dank seines milden Klimas Heimat zahlreicher ausgezeichneter Weingüter. Ørnberg Vin etwa, gelegen auf einem Südhang mit Aussicht über die Sejerø Bucht, wurde schon einmal zum besten Weingut Dänemarks gekürt. Nicht sehr weit entfernt liegt das ebenfalls preisgekrönte Vejrhøj Vingård mit seinem 10.000 Weinstöcken, direkt am Wanderweg von Vindekilde nach Vejrhøj.

Ørby Vingård befindet sich in Nordseeland - hier wird Wein in schönster Umgebung (mit eigenen Schafen!) hergestellt. Das Weingut umfasst 2.200 Reben verschiedener Sorten. Von Rot- und Weißwein, über Rosé und Schaumwein, bis hin zu Dessertwein sind die oft preisbelohnten Weine alle am großen Ø auf dem Etikett erkenntlich.

Ein besonderes Weingut ist auch Frederiksdal auf der dänischen Insel Lolland. Hier entsteht Wein aus der vermutlich aromatischsten Sauerkirsche der Welt, der Stevnsbær-Kirsche. Die dicke Schale dieser Kirschsorte sorgt für besondere Komplexität in Saft und vergorenem Wein. Das Ergebnis sind legendäre Fruchtweine, die gerne in der Spitzen-Gastronomie Dänemarks und darüber hinaus auf der Karte stehen.