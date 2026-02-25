Endosana Care AG

Evidena Care lanciert schweizweites Preisvergleichsportal für medizinisches Cannabis - Mehr Transparenz für Patientinnen und Patienten

Zürich (ots)

Die Evidena Care AG, eine der führenden spezialisierten Telemedizin-Plattformen und Arztpraxen für medizinisches Cannabis in der Schweiz , betreut schweizweit über 2'000 Patientinnen und Patienten. Unter der Leitung von Dr. Nicolai Berardi, gemeinsam mit zwei weiteren spezialisierten Ärzten, setzt sich das Unternehmen seit 2 Jahren für eine evidenzbasierte, verantwortungsvolle und patientenzentrierte Versorgung ein.

Neu lanciert Evidena Care ein schweizweites Online-Vergleichsportal für medizinische Cannabisprodukte https://evidena.care/, das Patientinnen und Patienten mit gültigem ärztlichem Rezept eine umfassende Markttransparenz bietet. Auf dem Portal sind die Produkte und Preise der grössten Schweizer Apotheken ersichtlich und direkt vergleichbar.

Medizinisches Cannabis ist für viele Betroffene ein unverzichtbarer Bestandteil ihrer Therapie. Dennoch bestehen teilweise erhebliche Preisunterschiede zwischen Apotheken - auch bei vergleichbaren Produkten und identischem Wirkstoffgehalt. Da die Kosten häufig nicht oder nur teilweise von den Krankenkassen übernommen werden, stellt dies für viele Patientinnen und Patienten eine erhebliche finanzielle Belastung dar.

Mit dem neuen Portal erhalten Betroffene erstmals eine transparente Übersicht über:

Verfügbare Produkte und Darreichungsformen

Wirkstoffgehalte (z. B. THC/CBD)

Preise der grössten Schweizer Apotheken

Direkte Vergleichsmöglichkeiten zur Optimierung der Therapiekosten

Transparenz als Beitrag zu fairem Wettbewerb

"Patientinnen und Patienten dürfen nicht Opfer intransparenter Preisstrukturen werden", sagt Dr. Nicolai Berardi, Geschäftsführer der Evidena Care AG. "Mit unserem Vergleichsportal schaffen wir Transparenz, stärken die Eigenverantwortung der Betroffenen und fördern einen fairen Wettbewerb im Interesse der Patientinnen und Patienten."

Das Portal richtet sich ausschliesslich an Personen mit gültigem Rezept und dient der sachlichen Information sowie der Kostenoptimierung innerhalb einer bestehenden ärztlich begleiteten Therapie.

Mit diesem Schritt erweitert Evidena Care ihr Engagement über die medizinische Betreuung hinaus und setzt ein klares Zeichen für Fairness, Markttransparenz und Patientenschutz in der Schweiz.