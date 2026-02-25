TSG Switzerland SA

TSG stärkt ihre Marktposition im Schweizer Elektromarkt mit Mehrheitsbeteiligungen an Pfanner & Frei AG und re.com Elektroanlagen AG

Givisiez (ots)

Die TSG Gruppe, europäischer Anbieter technischer Dienstleistungen für Mobilitäts- und Energielösungen mit Sitz in Paris, übernimmt Mehrheitsanteile an der Schweizer TEPU Holding AG, welche von den Unternehmen Pfanner & Frei AG und re.com Elektroanlagen AG besteht.

Durch die Integration gewinnt die TSG Switzerland SA 95 zusätzliche Fachkräfte und stärkt damit ihre technische Kompetenz sowie ihre operative Schlagkraft im Bereich Elektrotechnik und Gebäudetechnik. Gleichzeitig baut das Unternehmen seine Marktposition in der Schweiz weiter aus.

Beide Unternehmen verfügen über ein eingespieltes Team aus Ingenieuren und Servicetechnikern und sind insbesondere im Bereich Rechenzentren hervorragend positioniert. Dieser Bereich bildet einen zentralen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit.

Pfanner & Frei AG und re.com Elektroanlagen AG bleiben in ihrer bestehenden Führung, Unternehmenskultur und Marktpräsenz eigenständig.

TSG Switzerland SA: 40 Jahre Erfahrung im Energiemarkt

Die TSG Switzerland SA ist seit 40 Jahren in der Schweiz tätig und war bis 2020 unter dem in der Schweiz etablierten Namen Tokheim bekannt. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in der Installation und Wartung klassischer Energieverteilungsinfrastrukturen für die Mobilität.

In den vergangenen Jahren wurde das Portfolio systematisch erweitert. Heute umfasst es Ladeinfrastrukturen, Transformatoren- und Mittelspannungsanlagen, Batteriespeicherlösungen, Photovoltaikanlagen sowie intelligente Energiemanagementsysteme.

TSG Switzerland SA beschäftigt aktuell 105 Mitarbeitende. Der Hauptsitz befindet sich in Givisiez (FR), weitere Standorte bestehen in Wallisellen (ZH) und Mezzovico (TI). Zu ihren langjährigen Kunden zählen Tankstellenbetreiber und Mineralölgesellschaften, Flottenbetreiber, Logistikunternehmen, öffentliche Institutionen sowie Betreiber von Ladeinfrastrukturnetzen.

Kompetenzgewinn im Wachstumsmarkt Elektrotechnik

Die 1918 gegründete Pfanner & Frei AG mit Sitz in Opfikon (ZH) beschäftigt 62 Mitarbeitende und verfügt über eine starke Marktverankerung. Das Unternehmen bietet neben klassischen Elektroinstallationen auch Telekommunikationslösungen, spezialisierte Installationen für Ladenbau und Gastronomie sowie Infrastruktur- und IT-Lösungen an.

Besondere Erfahrung besteht in der Umsetzung komplexer elektrotechnischer Projekte, unter anderem im Rechenzentrumsumfeld.

Die 2001 gegründete re.com Elektroanlagen AG aus Bülach (ZH) beschäftigt 33 Mitarbeitende und bietet ganzheitliche Lösungen in der Elektro- und Gebäudetechnik an, darunter Gebäudeautomation, IT- und Kommunikationsinfrastruktur sowie Sicherheits- und Überwachungssysteme. Das Unternehmen ist insbesondere im Kanton Zürich stark regional verankert.

Zukunftsmarkt Elektrotechnik: starke Perspektiven

Der Schweizer Markt für Elektrotechnik und neue Energien befindet sich in einem strukturellen Wandel. Besonders der stark wachsende Rechenzentrumsmarkt entwickelt sich zu einem zentralen Treiber der Nachfrage nach leistungsfähiger und hochverfügbarer Energieinfrastruktur.

Datacenter stellen höchste Anforderungen an Versorgungssicherheit, Netzstabilität, Redundanz und Energieeffizienz. Gleichzeitig rückt die nachhaltige Integration in bestehende Stromnetze zunehmend in den Fokus.

Parallel dazu treiben Elektromobilität und Batteriespeicherlösungen das Wachstum im Markt weiter voran. Die steigende Komplexität technischer Infrastrukturen erfordert integrierte Lösungen aus einer Hand - von der Planung über die Installation bis zum Betrieb.

Angesichts dieser Entwicklungen stärkt die Integration von der Pfanner & Frei AG und re.com Elektroanlagen AG die technische Kompetenz und die operative Kapazität der TSG Gruppe in der Schweiz. Sie erweitert die Projektressourcen und vertieft das Know-how insbesondere in anspruchsvollen elektrotechnischen Anwendungen.

Sie ermöglicht es der TSG Switzerland SA, ihre Position als ganzheitliche Anbieterin im Bereich Energie- und Infrastrukturlösungen weiter zu festigen, die entsprechenden Kompetenzen gezielt auszubauen und fügt sich damit strategisch nahtlos in die Ausrichtung der TSG Gruppe ein.

Eine strategische Ausrichtung für die TSG Gruppe

Mit dieser Akquisition stärkt die TSG Gruppe ihre Marktstellung in der DACH-Region weiter und verfolgt konsequent ihr Ziel, ein führender Akteur in der Energiewende zu werden.

Der Zusammenschluss ist Teil einer ambitionierten internationalen Wachstumsstrategie mit über 45 Akquisitionen in 20 Ländern innerhalb von vier Jahren. Die Gruppe erzielte im April 2025 einen Jahresumsatz von rund 1.400 Mio. Euro, beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeitende und ist in 30 Ländern in Europa und Afrika aktiv.

Weitere Informationen

Webseiten: tsg-solutions.com / pfanner-frei.ch / re-com.ch