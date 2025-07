Source Agriculture Corp

Source Agriculture investiert in Hydrosat, um die Wassereffizienz und die Ernteerträge zu revolutionieren

Reno, Nev. (ots/PRNewswire)

Source Agriculture Corp, ein Investor in den Bereichen Landerwerb und Agrartechnologie, ist stolz darauf, seine strategische Investition in Hydrosat bekannt zu geben, ein Unternehmen, das sich der Nutzung von Weltraumtechnologie widmet, um die globalen Herausforderungen in Bezug auf Wasserknappheit und Ernährungssicherheit anzugehen.

Mit seiner Vision, die Nahrungsmittelproduktion zu steigern und gleichzeitig den Wasserverbrauch deutlich zu senken, ist Hydrosat einzigartig positioniert, um einige der dringendsten landwirtschaftlichen Herausforderungen der Welt anzugehen.

Das Unternehmen hat bereits beeindruckende Fortschritte gemacht, indem es zwei Satelliten mit Hilfe von SpaceX erfolgreich in die Erdumlaufbahn gebracht hat, und bedient nun Kunden auf über 4 Millionen Hektar in 43 Ländern weltweit.

Die Technologie von Hydrosat kann nachweislich bis zu 30 % Wasser einsparen, die Ernteerträge um 50 % steigern und den Stromverbrauch um 30 % senken, was einen entscheidenden Fortschritt in der nachhaltigen Landwirtschaft darstellt.

„Die innovative Nutzung von Satellitendaten durch Hydrosat und das große Engagement des Unternehmens, Landwirten weltweit zu helfen, Wasserressourcen effektiver zu bewirtschaften, deckt sich mit der Mission von Source Agriculture, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern", sagt Roop Mundi, CEO von Source Agriculture.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Investition Hydrosat in die Lage versetzen wird, seinen Betrieb zu skalieren und einen erheblichen Wert für die Agrarindustrie zu schaffen, während gleichzeitig die globale Ernährungssicherheit und die Bemühungen um den Naturschutz unterstützt werden.

Die robuste Wirtschaftlichkeit von Hydrosat mit einem dreifachen Wachstum des jährlich wiederkehrenden Umsatzes (ARR) im Vergleich zum Vorjahr, eine starke Markttraktion und eine strategische Partnerschaft mit der European Space Agency und der U.S. Space Force positionieren das Unternehmen als einen der Hauptakteure im Bereich der Agrotechnik.

Mit seinen satellitengestützten Lösungen bietet Hydrosat Analysen auf Feldebene und auf regionaler Ebene an, die es Regierungen, Landwirten und Unternehmen ermöglichen, fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Diese Investition stellt einen wichtigen Meilenstein für Source Agriculture dar, da das Unternehmen sein Technologieportfolio weiter ausbaut, um die Zukunft der Landwirtschaft neu zu gestalten, die Wassernutzung zu verbessern und die weltweite Nahrungsmittelproduktion zu steigern.

Zusätzlich zu ihrer Beteiligung an American Agriculture Technologies sichert sich die Source AG fruchtbares amerikanisches Ackerland, schließt Pachtverträge mit Landwirten ab, baut Energieanlagen und hat den Verkauf von Emissionszertifikaten im Blick.

Weitere Informationen finden Sie unter www.hydrosat.com und www.sourceagriculture.com.

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/source-agriculture-investiert-in-hydrosat-um-die-wassereffizienz-und-die-ernteertrage-zu-revolutionieren-302498008.html