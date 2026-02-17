Westfalia-Automotive GmbH

Gründung von Westfalia-Automotive Group

Rheda-Wiedenbrück (ots)

Das Unternehmen, einer der führenden europäischen Hersteller von Anhänge- und Transportlösungen, gab heute die Gründung der Westfalia-Automotive Group (vormals Horizon Global Europe) bekannt.

Mit dem gestrigen Datum, dem 16. Februar 2026, wurde eine Übertragungsvereinbarung abgeschlossen (vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen). Das Ergebnis dieser Vereinbarung ist die Gründung der Westfalia-Automotive Group. Das Unternehmen befindet sich damit unter neuer Führung und Eigentumsstruktur.

"Die Abspaltung und das Rebranding ermöglichen nicht nur den Erhalt von Unternehmenswerten, sondern sichern vor allem tausende europäische Arbeitsplätze in der Produktion sowie die Zukunft des Unternehmens, das seine Position als Premiummarke in der Anhängerindustrie beibehält. Made in Europe!", sagte Michael Scott, Independent Director der Westfalia-Automotive Group.

Im Zuge dieser Transformation wird in den kommenden Wochen zudem ein neues Markenbild in der gesamten Organisation eingeführt.

"Unsere Priorität als Erfinder der Anhängerkupplung und als europäischer Hersteller ist ein herausragender Kundenservice sowie die Lieferung hochwertiger Produkte. Wir konzentrieren uns darauf, das Vertrauen unserer Geschäftspartner aufzubauen und eine neue Ära der Fertigungsqualität in der Automobilindustrie einzuleiten", sagte Tomasz Sgaslik, General Manager der Westfalia-Automotive Group.

Die Übertragungsvereinbarung bildet die Grundlage für den Neustart getrennt von der First Brands Group und finalisiert die Schritte hin zu einem vollständig unabhängigen Unternehmen, das durch die finanzielle Unterstützung wichtiger Finanzierungspartner gestärkt wird.

Über Westfalia-Automotive Group (vormals Horizon Global Europe)

Westfalia-Automotive ist Marktführer in Europa und einer der weltweit führenden Hersteller von Anhängerkupplungen und Fahrradträgern für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge.

Das Unternehmen beliefert Automobilhersteller (OEMs), Großhändler und Händlernetzwerke als führender Anbieter in den Segmenten Automotive und Freizeit. Westfalia-Automotive bietet seinen Kunden herausragende Produkte und Dienstleistungen, die das Engagement des Unternehmens für Marktführerschaft, Innovation und operative Exzellenz widerspiegeln.

Die Mission des Unternehmens besteht darin, zukunftsorientierte Technologien zu nutzen, um Premiumprodukte für Kunden zu entwickeln und bereitzustellen, Mitarbeiter einzubinden und Mehrwert für Aktionäre zu schaffen.

Westfalia-Automotive vereint einige der bekanntesten Marken Europas in der Anhängerbranche, darunter: Westfalia-Automotive, Siarr, Witter-Towbars und andere.